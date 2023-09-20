精測 探針卡獲客戶驗證

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測試介面廠中華精測（6510）最新56Gbps PAM4探針卡獲美系客戶驗證通過，且次世代極短探針方案112Gbps PAM4 探針卡也在近期獲客戶驗證，該公司表示，該項高速測試探針卡解決方案，已獲HPC相關晶片客戶青睞，新產品將鎖定車用及HPC市場，成為明年營運重要動能。

中華精測近日發表最新極短探針卡方案，有效解決客戶端 2.5D、3D 異質整合封裝架構之高速測試瓶頸，其中單針可承載測試溫度及電流量符合未來電動車趨勢。

中華精測表示，最新56Gbps PAM4探針卡甫獲美系客戶驗證通過，次世代極短探針方案112Gbps PAM4探針卡亦在近期獲客戶驗證，該項高速測試探針卡解決方案，受惠於112Gbps的PAM4技術躍升為AI資料中心的次世代高速傳輸規格，已獲HPC相關晶片客戶青睞。

此外，中華精測強調，依據最新產品測試結果顯示，基於該公司自主智慧設計系統匹配出最適材料，所生產的探針卡不但通過車用晶片高低溫測試，而且單針通過CCC測試達1.5安培，完美符合車用高速晶片測試要求。

中華精測認為，展望未來，全球汽車電子和車用晶片市場前景持續看俏，根據SEMI預估，2028年全球汽車電子市場規模上看4,000億美元，年複合成長率 7.9％，產業具長期成長動力。中華精測運用成熟技術與不斷精進的智慧設計系統優化材料及機構，突破技術瓶頸成功布局車用晶片測試藍海市場。

對於後市營運，公司表示，第三季該公司營收表現將低於先前預期，但目前多項應用測試方案已陸續通過客戶驗證，目前看來下半年市場需求仍保守。