奪114億國艦大單 台船營運衝

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台船國艦國造業務

台船（2208）爭取國艦國造再傳捷報，19日發布重訊得標總金額114.28億元的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，預計第四季著手設計，按完工認列法開始認列營收，預定首艘巡護船2026年中交付，2031年底完成全案交船。法人估，此案毛利率2％以上。

接著，台船將在21日舉辦海巡署艦隊分署訂造1,000噸級巡防艦第三艘下水暨100噸級巡防救難艇第15艘也是最後一艘交船典禮，其中1,000噸級巡防艦全案共計6艘，第二艘將於今年底前交船，明年第三季再交第三艘。業界認為，台船此舉展示國艦國造實力，有助於支持相關單位編列潛艦及其他後續造艦計畫預算。

俄烏戰爭使得無人機、無人艦艇受重視，台船也不會缺席，據了解據台船已組織一個專案小組與產業界、研發單位合作，研發自駕與無人艦艇，最快明年對外發表，不僅要爭取國艦國造預算，更要向國際開發商機。

連同114億元的高緯度遠洋巡護船案，台船目前手中訂單餘額近500億元。台船表示，在節能環保的船舶設計及建造技術、豐富經驗，是獲得此次統包案的關鍵，台船將投入大規模的設計資源，建造過程也將確保品質和安全標準，並如期完成。

台船加速轉型，確立離岸風電、國艦國造、商船本業、石化工業基礎建設之多角化經營，7月剛標下中油「大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠統包工程」，進軍台灣石化基礎建設，剛拿下中油公司「大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠統包工程」標案，得標金額約72.9億元，建造總工期為1,080日完工（不含性能測試），可望自第四季開始認列，粗估毛利率約3％～5％。

此外，近期也先後取得高雄市政府電動船、中油儲槽與槽車裝卸工廠等新業務，建構穩定獲利基礎；近期也積極爭取國艦國造案，除了此次得標的海巡署高緯度遠洋巡護船，未來將積極爭取海軍潛艦救難船、海軍兩棲船塢運輸艦後續艦與油彈補給艦後續艦等案，估計造艦案總預算達300億元。