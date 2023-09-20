保瑞獲利亮眼 申請轉上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輸人不輸陣，生技股王保瑞（6472）19日董事會決議通過申請股票轉上市案，這是繼南光（1752）、美時（1795）、北極星-KY（6550）之後，又一重磅級的製藥公司申請轉上市，是否會掀起跟進風，備受關注。

保瑞今年業績大幅成長，前八月營收99.79億元，已逼近百億大關，年增逾195％；上半年EPS以22.54元改寫年度新高，年增304.7％，坐穩生技獲利王寶座。

保瑞以九年內併購六家藥廠和一家保健品，推升營運三級跳，近期股價雖陷入640～660元間打底區，19日以646元作收、下跌1.37％，以目前股本10.08億元計，市值651億元，為生技市值排行榜第四大，略低於美時的654億元，該二股市值大戰也成市場矚目焦點。

保瑞去年9月起因併入安成藥營收，帶動單月營收達18億元，最低的11、12月都還有16.67億元表現，因此外界原預估今年9月起營收將出現年減現象；不過保瑞今年8月透過安成藥業收購美國六個品牌藥，目前已完成部分存貨交接，預計9月中旬開始即可透過安成藥業美國通路平台進行銷售，可望帶動業績成長。

另外，保瑞的主力產品，由安成藥開發的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule，由於目前美國僅有一家原廠與安成藥、漢達兩家學名藥廠上市，市場不僅尚未出現削價競爭，且安成藥市占率更以40％居冠，在價格和市占率均能守穩中，預期下半年仍將有不錯的營收獲利貢獻。