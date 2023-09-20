終止連2虧 中鋼Q4業績月月高

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中鋼今年各月營運

中鋼（2002）受惠於鋼價、出貨量雙增，8月終於「盈」了！自結8月營收305.5億元、月增8.3％，稅前盈餘4,210.7萬元，終結6月以來連二月虧損的低潮，累計前八月累計稅前盈餘為13.24億元。由於第四季盤價續漲，加上進入市場需求旺季，市場樂觀中鋼至年底前業績可望月月高。

中鋼19日公布8月自結8月稅前盈餘4,210.7萬元，比起7月大虧4.01億元明顯成長。中鋼指出，8月營收及獲利成長主要因為鋼鐵業銷售數量增加及毛利上升，使得營業收入及營業利益同步增加。累計前八月稅前盈餘13.24億元，仍遠落後於去年同期的318.59億元。

業界人士認為，中鋼8月開始提價，但出貨量反而提升，顯示需求開始增加，中鋼本身出貨量就有70.6萬噸，是今年出貨量最高的月份，加上中龍更達到101.1萬噸，逐漸走出上半年低迷的狀況，營收也開始增加。業界指出，鋼廠「量比價先行」算是正向的指標，配合原物料高漲讓鋼價具有支撐，雖然中鋼8月稅前僅小賺4,000多萬元，但後續鋼市若能反彈提振需求，營收及獲利有機會逐步墊高。

中鋼指出，該公司的礦業投資7月有獲配股利，但8月沒有導致業外收入減少。此外，歐美央行升息縮表抑制通膨，墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願，影響終端需求。

不過隨著升息步入尾聲，景氣展望逐漸回溫，依據經濟學人智庫（EIU）8月公布的預測顯示，今年全球GDP成長率較7月估值上修至2.3％，其中美國經濟溫和擴張，歐洲、日本持穩，全球製造業逐漸走出谷底。

中鋼分析，自去年下半年以來，鋼鐵產業進入周期性低谷已持續1年，現今製造業去庫存已至最後階段。近來亞洲各國貨幣走貶，新台幣近三個月貶值幅度達4％以上，也推升鋼廠購料成本，加上煤鐵等原物料高漲，成本大幅增加，亞洲主要鋼廠第四季紛紛提漲鋼價以合理反映成本，鋼市浮現向上契機。