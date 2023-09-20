波力前七月EPS 3.8元 同期次高

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碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467），受惠切入法國空中巴士零件供應鏈體系，預計明年第一季量產次結構件，交貨空巴，激勵近半個月來股價漲幅逾3成遭列警示股，19日公布自結7月EPS為0.61元；前七月EPS為3.8元，創同期次高。

波力總經理洪進山日前表示，波力與漢翔（2634）是長期合作夥伴，四年前與漢翔獨家進行複材製品專案項目業務合作，並在台中大里設航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，飛機複材次結構件業務已獲得空中巴士供應商ID認證碼。

波力指出，波力在航空飛機座椅碳纖維零組件市場大有斬獲，將切入未來20年、4萬架新飛機航空座椅市場，還瞄準每隔六年飛機內艙航空座椅，還有改艙換新的剛性需求使用量。歐美客戶已提供複材飛機座椅模具正式圖面，波力展開產品開發量產前相關準備工作。飛機內艙碳纖維複材零組件、航空複材次結構件，預計明年第一季投產，其中複材次結構交貨給空巴，座椅等飛機內艙碳纖維複材零組件，出貨給歐美飛機客戶。

波力從冰上曲棍球桿將跨足航太零件領域，短短12個交易日，股價上漲32.21％，19日上漲1.6元、收94元，遭證交所列為警示股。

波力自結7月稅後純益0.35億元、年減37％，EPS為0.61元，年減45％，加計上半年EPS為3.19元後，前七月EPS達3.80元。波力8月合併營收2.08億元、年減16.48％；前八月合併營收13.16億元、年減7.68％。

波力表示，低階冰上曲棍球桿銷售受全球不景氣影響下滑，但高階冰上曲棍球桿銷售受影響較小，波力預估，今年冰上曲棍球桿銷售量及營收均比去年略減，全年銷售量約100萬～110萬支。