股票投資拖累 樂事綠能 8月每股虧0.19元

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重電設備大廠樂事綠能（1529）接獲台電釋出強韌電網計畫的變壓器訂單超過5億元，8月營收成長，本業獲利卻因投資夏都（2722）及致和證（5864）等檔股票股價下跌，被認列未實現金融評價損失侵蝕，每股稅前虧損近0.19元，累計前八月每股稅前盈餘0.60元。

樂事綠能自結8月合併營收0.38億元、年增64.74％，營業利益550.9萬元，稅前虧損0.28億元；前八月合併營收4.17億元、年增157.23％，營業利益0.43億元，稅前盈餘0.91億元，每股稅前盈餘0.60元。

樂事綠能主管指出，8月營收成長主因是比流器出貨給台電、子公司建置太陽能光電工程等營收增加，本業也獲利，但是因為投資夏都、致和證股票認列金融評價損失，才導致8月財報出現虧損。

樂事綠能表示，樂事綠能接獲台電是出25KV停置式變壓器訂單，金額超過5億元，集中在今、明兩年出貨。去年拿下花蓮縣政府中小學建置屋頂太陽能光電標案，總建置容量13MW，已併聯發電，今年已有電費挹注，目前總建置容量31MW。

樂事綠能表示，樂事綠能拿下國道高速公路南投、西螺及台南仁德三個休息站太陽能光電廠標案，合計建置容量達4MW，目前也幫官田鋼（2017）台南官田及麻豆兩座工廠屋頂建置太陽能光電廠建置容量和計6MW，其中1MW已併聯發電，其他預計明年併聯發電。