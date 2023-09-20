睿生AXI出貨 明年拚翻倍

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睿生光電近六季營運表現

群創（3481）旗下子公司睿生光電（6861）耕耘工業用自動化X光檢測設備（AXI）完整方案，積極推展應用於工業、農業和半導體等三大產業。睿生總經理李志聖表示，公司要找出醫療應用之外的第二隻腳，今年AXI出貨已經有兩位數左右的台數，期望明年出貨翻倍。

睿生是X光平板感測器的研發、設計與製造廠商，在醫療數位化趨勢之下，成功打入醫療檢測市場。今年利用IGZO技術使得產品在原有大尺寸的優點上，以較佳成本優勢切入動態檢測應用領域，胸腔攝影從靜態轉為動態攝影，並且應用在牙科全口掃描。

為擴大產業布局，2022年開始，睿生所提供AXI產品，已應用於需要工業檢測的場域，成為睿生在醫療產業之外的第二隻腳。

李志聖表示，AXI已經導入母公司群創的廠區，應用於車用PCB檢查，今年也拿到高爾夫球廠商的訂單，用於高爾夫球球心的檢測，另外還有農產品檢測機等，其他包括電池、電動車等諸多製造產業都正在洽談中。估計今年AXI出貨台數已經有兩位數的表現，明年可望翻倍成長。

除此之外，睿生也跟著集團轉型進軍半導體產業，在AXI產品及技術服務規劃上，選定近年快速發展的兩個重要領域，包含「面板級封裝（Panel Level Package，PLP）」及「第三代化合物半導體碳化矽（SiC）」，未來睿生的AXI將在先進封裝與第三代化合物半導體的工業檢測持續進行研究與發展。期望帶動國內傳統自動光學檢查（AOI）產業升級，達成AXI國產化。

睿生光電上半年合併營收約9.27億元、和去年同期相當，毛利率約27.72％，營業利益約2,438.6萬元、年減13.68％，稅後純益約7,911萬元、年減28.15％，每股稅後純益約2.1元。

累計睿生光電今年前八個月合併營收，約達11.94億元，相比去年同期略減4.41％。