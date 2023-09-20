昱泉遊戲IP授權 搶灘東南亞

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昱泉國際（6169）新任總經理洪英超在7月中旬上任，隨即在暑假端出自製遊戲，也重新確定了昱泉國際重返遊戲發行的定位。受惠於G9這款電競手遊上市，昱泉8月營收也較去年同期成長逾7倍。

洪英超對於昱泉的業務並不陌生，他曾擔任昱泉國際的總經理一職，此次再任總經理一職，算是回鍋。上任後的兩大任務，現階段將主打G9這款電競手遊，接下來要陸續活化昱泉的遊戲IP。重新擦亮昱泉招牌的企圖心不言可喻。

昱泉國際投資、由天火數位研發的自製遊戲 「G9：League of Aces」（簡稱G9），是近十年來，台灣第一款自製的手機電競遊戲，今年暑假國際電玩電競產業展覽時，同步舉辦六都王牌爭霸戰。

除了在國內參展，G9已與泰商Motivat e Gaming共同合作，雙方將聯手營運東南亞的遊戲市場。

洪英超表示，昱泉有很多的知名的遊戲IP，自製遊戲產品包括有「笑傲江湖」、「新神鵰俠侶」、「流星蝴蝶劍.net」、「功夫全明星」等遊戲。該公司自研商品，曾在2003與2004年美國E3展，獲最佳遊戲創意獎、原創遊戲大獎、台灣數位內容產品獎、工業局產品獎等。尤其「流星蝴蝶劍.net」的玩法更是讓台灣與中國玩家記憶深刻。

近幾年的IP則有「Heroes of Dungeon 仲裁英雄」及「Aurora7 希望之子」等。

洪英超表示，現階段以推動G9國際化為主要任務，接下來計劃將昱泉國際手中的遊戲IP化，提升其價值。未來的IP授權，可能以東南亞市場為主，希望力拚成功轉型，再現佳績。

昱泉國際8月營收190萬元，較上月成長22％，較去年同期成長755.86％，累計前八月營收1,145萬元，較去年同期成長1,034.55％。