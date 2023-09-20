網石棒辣椒 收購流通在外股票 每股51.7元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

網石棒辣椒（6468）終止興櫃及撤銷公開發行後，曾被散戶抗議手中股票變壁紙，該公司19日對外表示，將以每股51.7元，收購流通在外股票，並強調，台灣的遊戲營運以及後續產品發行完全不受影響。

網石棒辣椒原是興櫃公司，7月3日召開董事會，終止興櫃掛牌，以7月20日為最後交易日，爾後於8月30日召開臨時股東會，通過撤銷公開發行案，於9月11日由證期局核准，目前已屬非公開發行公司。

但由於興櫃終止、撤銷公開發行引發小股東抱怨，網石棒辣椒表示，大股東一股都沒有賣，網石棒辣椒還執行庫藏股買回5％。而韓國母公司網石集團（Netmarble Corporation）將以每股51.7元，收購流通在外之股票，並將於即日起陸續寄發賣股意願書給其他股東。網石棒辣椒強調，一切均依法辦理，且台灣的遊戲營運以及後續產品發行完全不受影響。

網石集團於2000年成立於韓國，為手機遊戲開發和發行商，且為Kabam與SpinX Games的母公司，而台灣網石棒辣椒股份有限公司（Netmarble Joybomb Inc.）成立於2012年7月，旗下擁有營運、業務、客服及行銷團隊。推出的手機遊戲包含「全民打棒球Pro」、「棒球殿堂」、「戀與製作人」及「奇迹暖暖」等。另外也負責母公司網石集團全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服。