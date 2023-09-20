已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為普及碳權知識，結合企業實務應用，臺灣碳權交易所、中山大學碳權研究與服務中心及臺灣證券交易所，9月起展開「碳權如何取得」的系列課程，首場課程包括分享藍碳、綠碳與黃碳的概念外，以及說明申請碳權的五大原則與申請過程的三大階段。

在高雄市府指導下，「碳權如何取得」的系列課程，首場課程日前在高雄總部舉辦。第一場課程內容涵蓋「海洋與自然碳匯方法」及「碳權交易與其市場機制」。

這兩個議題，分別邀請中山大學海洋環境工程學系助理教授王右仁及中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁，協助企業解答各種碳權疑問，同時分享自然碳匯方法學，並深化碳權交易與市場機制的觀念。

此次課程吸引光電產業、鋼鐵工業以及金屬製造業等南部企業參與，參與學員表示，碳權系列課程對了解產業最新規定與趨勢非常有幫助，期望由此落實企業淨零及自主減碳。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政教授致詞時表示，碳權是大家尚未深入了解的領域，希望藉由臺灣碳權交易所高雄總部的碳諮詢與教育宣導服務，讓在地企業跟上氣候變遷因應與調適的列車。

王右仁深入解釋碳權，當客戶要求企業達到碳中和，但減碳速度無法達成這一要求時，就需要購買碳權來滿足供應鏈碳中和要求，而臺灣碳權交易所將在碳交易市場扮演重要角色。他並分享藍碳管理概念及中山大學與國際合作案例，讓學員了解藍碳的發展現況與挑戰。

柳婉郁更提到，「企業沒有淨零、你的訂單會清零」，而對於企業來說，除了減碳轉型，取得自然碳權也是近期熱門關鍵策略之一。 首堂課程除了分享藍碳、綠碳與黃碳的概念外，更仔細說明申請碳權的五大原則與申請過程的三大階段。

未來系列課程將陸續加開，歡迎隨時關注臺灣碳權交易所官網，近期課程包含9月21日「碳權取得實務分享」以及12月ISO 14064-1、ISO14067內部查證員國際證照課程。

臺灣碳權交易所表示，將堅持為企業把關師資與品質，並提供高規格上課教室，舉辦碳權、碳制度、碳盤查等專業課程，期待更多企業一同加入減碳與淨零行列。