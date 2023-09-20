創新板新兵 巨鎧10月掛牌

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巨鎧近年業績

LED車燈改裝零件廠巨鎧精密（2254）為今年第一家創新板上市送件掛牌公司，於10月中下旬掛牌上市，並採用競價拍賣方式的公司。

巨鎧董事長吳柏樺表示，美國汽車改裝品市場規模逐年提升，將以自有品牌「COPLUS」打進北美市場，隨新廠產能陸續開出，年營收拚增至50億元。

巨鎧2021年營收11.6億元，毛利率38.36％，稅後純益2.51億元創新高，每股純益4.29元。

但受到高通膨市場消費力道受到壓抑影響，下游客戶對備貨量也較為保守，巨鎧自去年下半年起營運走低，今年上半年營收2.4億元，每股虧損0.32元。

不過，吳柏樺指出，業績承壓除受到通膨大環境影響，主要也來自於公司藉此機會調整部分客戶結構，趁景氣低迷之際投入研發量能，並持續開發新產品，如商用卡車車燈及特殊造型頭燈等，隨新產品上市，再加上進入銷售旺季，下半年已可看出業績明顯回升。

巨鎧8月營收0.88億元，已重回成長趨勢。吳柏樺表示，隨第四季還將有商用卡車及LED水箱護罩等新產品陸續上市銷售，再加上美國當地銷售商合作啟動雙品牌策略，第四季目標轉盈，甚至將力拚全年損益兩平。

吳柏樺表示，巨鎧專注於改裝車部品市場多年，由於產業市場進入門檻高，可說是「汽車改裝車燈界的APPLE」。隨著美國汽車改裝風氣盛行，汽車改裝部品市場規模逐年提升，吳柏樺表示，根據SEMA研究報告，估至2026年達到583億美元，都將是巨鎧未來業績規模持續擴大的主動能。

瞄準車聯網時代商機，吳柏樺表示，目前公司也已逐步實現將產品延伸至整車外觀改裝零組件的計畫，像是全LED的獨特水箱護罩燈、電子式後視鏡、避震器，打造改裝市場一站式購足服務，並規劃二～三年內建構整車外觀功能件智能車聯網，擴大運用智慧車用零件如AI發光輪框、電子後視鏡、AI避震器等產品。