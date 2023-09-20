永信建 今年業績完勝去年

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全系列建案都採先建後售型式的永信建設（5508），上半年成屋建案市場表現優於預期，累計前八月營收36.42億元、年增75.34％，由於今年新案順銷、陸續完工入帳，永信建樂看今年業績將優於去年的41.32億元。

永信建發言人陳怡均在19日的法說會中指出，從去年下半年到今年上半年，受到陸續發布的房市政策影響，為市場買氣增添更多變數，從買賣移轉的數據來看，上半年高雄地區整體交易量是萎縮的。不過永信建一方面因投入具發展潛力項目，另一方面成屋銷售有市場剛性需求的支撐，因此累計前八月營收達36.42億元、年增75.34％，個別建案在所屬行政區，多有優於該區平均的銷售表現。

目前永信建的建案布局集中在高雄市共12案，北至楠梓、南至小港，包含今年推出的七起新案，總銷約141億元，其中下半年完工的「晴遠」、「詠光」與「R5新世代」已於日前開放賞屋銷售；其他持續銷售中的餘屋有五案，包括「晴川」、「禾豐」、「謙樂」、「R5新世紀」與「翡翠流域」。

展望後市，陳怡均表示，下半年至明年，永信建將有六個建案陸續投入市場銷售，總銷約118億元。鳳山區的保成二期、鳳東案及仁武區的大昌案，預計可於明年完工並投入市場銷售，其餘尚有七起在建中項目，儲備案量約1,300戶，業績動能無虞。