Q4期貨選擇權課程 來了

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臺灣期貨交易所今年推出新的企業識別標語「TAIFEX Cares」，「Cares」代表期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景。

同時為了共同響應深化金融教育、提升國民金融素養，實現普惠金融，持續辦理交易人期貨及選擇權課程，以提供民眾獲取金融知識的管道，協助交易人建立正確的期貨交易與避險觀念，落實金融知識普及計畫。

期交所表示，持續舉辦「112年第四季交易人期貨及選擇權課程」，自即日起開放網路報名，課程全程免費、額滿為止，持續協助交易人建立正確的期貨交易與避險觀念，敬請把握機會。

該課程採線上授課方式辦理，112年至第三季已辦理九梯次27堂課，學員涵蓋北中南部交易人，課程反應良好，並將於第四季繼續辦理。時程規畫於10月（17、18及19日）、11月（7、8及9日）及12月（5、6及7日）周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次各三堂二小時的課程，並規劃兩項課程主題，第一堂「認識期貨及選擇權」以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇、第二堂「期貨及選擇權交易實務（上）」及第三堂「期貨及選擇權交易實務（下）」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所邀請各期貨業界極具實務經驗的專業人士擔任課程講師，藉由其豐富實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權的專業素養。本季課程內容將重點介紹，期交所提供交易人的投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度與近期上線的新制度及新商品，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

該活動一律採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區「112年第四季交易人期貨及選擇權課程」（線上課程）報名及查詢已報名的課程，持有行動裝置的交易人亦可善用期交所設置的行動版網頁，以及APP報名課程或查詢相關資訊。