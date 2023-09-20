攻綠能商機 東元士電權證夯

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重電概念股東元（1504）發展智慧能源、機電系統二大事業營收創高，鎖定北美市場的墨西哥廠也於當地19日正式啟用，作為未來進軍中南美洲市場基地；同為重電族群的士電（1503）表示，預估第三、四季業績能繼續增加、比去年同期佳，持續布局能源轉型、淨零碳排商機，並參與台電強韌電網計畫商機。

東元8月營收49.99億元、月增2.30％、年增6.59％，為過去13年來同期新高，在7月底盤中股價創63.5元的高點後，近期股價攻勢再起。為了因應區域經濟、短鏈的趨勢，在墨西哥建立北美區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，減少市場長鏈風險，藉以搶攻美國、加拿大、中南美洲市場。

東元近年注重自動化、智慧化、節能減排的綠色設計，法人預估，無溶劑凡立水含浸設備可降低30％有機揮發物（VOC）排放、水性漆大幅減少50％的VOC排放，中央集中烘烤設備則較以往製程提升近50％的節能效果。

士電8月營收28.43億元，月增15.11％、年增10.40％，創歷年同期新高。士電綠能產品業績今年占比提升到4成目標不變，並持續追求獲利成長；士電近期接獲台電6,900具亭置式變壓器訂單，金額達12.77億元。

台電為因應政府推動太陽能光電、離岸風電等再生能源政策，陸續汰舊換新饋線、配電盤及變壓器等設備，挹注士電的營運動能，公司轉型發展能源產業、充電樁及外銷，相關訂單顯著增長，彌補自動化等事業營收下滑部分，上半年營收、獲利及EPS全面改寫同期新高。