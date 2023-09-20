獲利提升 正新裕隆熱絡

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台股汽車供應鏈正新（2105）、裕隆（2201）近期股價強勢表態，9月以來正新上漲10.72％，裕隆則上漲1.44％。

正新為汽車輪胎大廠，近期股價持續上揚，其推升力道來自於法人認為正新評價偏低。外資及投信法人持續布局，外資19日買超3,243張，外資連九買，投信買超504張，為連三日買超。市場討論度最高的VICTRA SPORT EV電動車胎獲得多項大獎，未來將成為主要動能之一。

正新上半年每股稅後純益（EPS）為1.13元，第二季底每股淨值為25.11元。正新受惠於大陸車市復甦，提振OE胎出貨，正新稼動率將可提升，加上大陸解封後出遊人數增加，帶動AM市場銷量提升，化解過剩產能，有利正新營運改善雙印廠稼動滿，將轉虧為盈，獲利持續提升。

法人估計正新第三季營收將季增3％以上，單季EPS有望達0.55元，獲利回升，第四季營運持續走高，整年EPS有望達2.16元。

正新的印尼廠拓展AM通路有成，機車胎銷售量大增，產能滿載，營益率已由負轉正，本業開始獲利，印度廠產能滿載，雙印廠皆開始進一步投產，由虧轉盈時機點將至。

在裕隆部分，法人認為裕隆下半年關注本業改善、年底稅盾一次使用及新店裕隆城開幕。隨著裕日車新一代X’Trail將進入量產，裕隆本業汽車製造與轉投資裕日車都能改善，預期第三季營運較前季略微提升，第四季因為年底稅盾效應，獲利提升更多。