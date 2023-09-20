啟碁、中磊 出貨動能看旺

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AI族群近期持續失血，市場買盤轉向聚焦產業成長趨勢可期的網通類股，有鑑於光纖網路已成為網路發展的重要基礎建設，歐美等國因電信市場自由化多年，導致偏鄉地區面臨頻寬不足、網速過慢等問題，因此歐美各國政府皆推出改善網路基建政策，且秉持「去中化」原則，有利台灣網通廠未來營運趨勢，啟碁（6285）、中磊（5388）出貨動能可期。

啟碁產品與客戶結構多元，已穩居台灣網通廠龍頭角色，電信、企業與車用市場三大應用完整布局，推升長線營運向上。市場預期，隨著客戶庫存陸續去化調整，第三季營收將呈現季、年雙增態勢，毛利率可望進一步提升，下半年營收在高基期情況下，仍較去年同期成長。

展望明年，法人預估，啟碁三大產品皆有望持續成長，營收動能主要延續今年主力產品，包括WiFi 6/6E、5G、LEO與車用電子等，此外，LEO與車用產品受景氣影響較低，在家用與企業網通訂單成長趨緩之際，有望提供公司另一穩定營運動能。

中磊受惠北美地區對5G FWA與PON的CPE需求向上，搶進大型電信商供應鏈，出貨成長動能強勁。此外，印度推進建設寬頻網路基礎建設，光纖網路需求維持於高檔，帶動PON出貨上揚，預估第四季營收將顯著回溫，並成為明年營收成長主要動能。