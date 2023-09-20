台積秒填息 半導體ETF齊揚

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台灣半導體相關ETF表現

晶圓代工龍頭台積電再度上演填息秀，14日以538元參考價除息交易，開盤後瞬間完成填息，激勵半導體類股，五檔台灣半導體相關ETF跟著勁揚。投信法人表示，電子業庫存去化可望接近尾聲，AI題材持續發酵與傳統旺季來臨，後市表現值得期待，建議趁勢適度布局半導體ETF，掌握產業復甦契機與後續成長行情。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，今年來受惠AI投資浪潮，外資對台灣電子股呈現淨買入，資金動能仍偏正向，後市隨電子上游積極去化庫存，電子下游庫存已恢復正常。生成式AI引領創新熱潮，相關供應鏈也跟著動起來，市場預估明年伺服器與半導體市場規模增長可期。

台灣擁有完整的半導體產業供應鏈，包括晶圓代工、矽智財、晶片封裝、ABF基板等，隨AI伺服器的需求成長，台廠可望受惠於AI伺服器價量齊揚的龐大商機，半導體股營運與表現值得期待。

台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司，投資人可藉此兼顧全球主流科技趨勢與股息收益之投資需求，或透過追蹤臺灣半導體收益指數的ETF來參與，藉由指數精準篩選出在獲利能力、股利發放能力、代表性俱佳的半導體企業來進行投資，一次掌握股息、資本利得雙收契機。

兆豐投信觀察，台股長期表現可期，車用電子、網通應用等產業的晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。追蹤特選台灣晶圓製造指數，篩選半導體產業鏈股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標。

富邦投信強調，歷史經驗顯示，全球半導體行業具有週期性，由當前外資預估，即便下半年復甦力道不足，但半導體代工廠供應減少，有望使下半年庫存耗盡，處在U型週期底部，加上AI趨勢帶動下，將掀起一波強勢反彈，布局半導體大廠及半導體主題的ETF可望受惠。