台股基金猛 135檔績效勝大盤2倍

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今年以來績效前十強主動式台股基金

據投信投顧公會統計至8月底，135檔國內投資股票型基金規模達4,489.6億元，相較去年底規模成長32.2％，今年至9月14日的平均報酬率42.36％，超越加權指數的18.9％達2倍之多，表現相當亮眼。

日盛上選基金研究團隊表示，美國公佈8月CPI高於預期，年增率溫和上揚，根據芝商所FedWatch工具，預期聯準會（Fed）9月會議升息1碼機率僅3％，維持利率不變的機率為97％，數據顯示9月基本上維持利率不變，有助緩和近期偏謹慎的投資氛圍。

總體而言，升息循環已進入尾聲，資金面有利股市，觀察半年線為台股強勁下檔支撐，透過類股良性輪動，可望消化籌碼賣壓，預期整理後隨著旺季效應來臨，行情有望逐步向上墊高，趨勢題材股仍是盤面主軸。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人王嘉豪指出，9月台股因為正處於財報與新產品發表前的空窗期，加上技術面7月底台股指數的帶量長黑，加權指數月線已經下彎，季線也走平逐漸下彎；資金面外資開始轉賣超，且台指期未平倉口數淨空單增加，因此預期9月將是震盪整理的月份，指數與個股或許激烈調整。

但下半年優於上半年，明年優於今年的景氣前提下，無須太悲觀，建議拉回找買點，優先布局高股息中小股，以增加下檔防禦力，也可布局6月～7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群等。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，近期台股由於主流AI族群成交量及當沖量均有過熱疑慮，7月下旬科技股股價開始修正，帶動主要股市指數回檔。趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期，預期短期台股延續整理格局可能性較高。

中長期部分科技產業庫存去化完畢，且科技創新規格升級的腳步持續，台股在消化AI財報結果及籌碼沉澱後，仍可望延續多頭發展，預計台股指數於第四季可望有表現的空間。