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稀有新坪種 遠雄琉蘊卡位七期

規劃33～45坪，地段抗跌增值兼顧實用，吸引國際高端客進場

  • 工商時報 江偉琳
●「遠雄琉蘊」推「新坪種」產品，插旗秋紅谷、歌劇院、新光三越台中遠百所形成的「七期黃金三角洲」豪宅圈。圖／業者提供
●「遠雄琉蘊」推「新坪種」產品，插旗秋紅谷、歌劇院、新光三越台中遠百所形成的「七期黃金三角洲」豪宅圈。圖／業者提供

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台中七期是建商推案一級戰場，區內豪宅實登單價屢破80萬元大關，最高甚至締造9字頭實登數字，百坪豪邸門檻拉高到7,000萬元起跳，不乏出現「億級豪宅」，業者認為這裡是雙北以外最有機會出現單價破百萬元的區塊。

近20棟商辦大樓將在未來10年完工，為七期帶來外商中高階主管、中科高收入半導體工程師、全台高資產族台中置產、年輕創業家、七期豪二代就近購屋、收藏七期門牌的需求，區內產品由大轉小的「翹翹板效應」開始發酵，訴求「具體而微」的50坪以下推案，成為七期市場最夯的「新坪種」。

以近期台中七期推出的新建案「遠雄琉蘊」為例，規劃33～45坪，訴求七期市政北七路寶輝和大陸建設品牌街廓上，唯一小坪數預售案，本來就有其稀有性，有機會跟七期百坪豪邸富人當鄰居，共享市政北七路門牌的尊榮感，補上這塊坪數真空帶。

遠雄房屋現場林建邦經理露，「遠雄琉蘊」歷經暑假檔期多場VIP專場說明會，成功吸引有意自住七期的中高階層人士，包括不少醫師、企業二代和喜歡七期生活氛圍的國際高端客進場。

而且不少客戶「自帶置產思維」，看好總價有機會控制在不用課4,000萬的豪宅稅，兼顧實用性、價格合理性與七期豪宅地段抗跌增值性。

靠中小坪數出位，「遠雄琉蘊」為秋紅谷、台中遠百、歌劇院這塊「七期黃金三角洲」豪宅之地，帶出住宅新蘊，吸引客戶買兩戶，一戶自用一戶置產，或家人同層不同戶，甚至夫妻分購兩戶門牌，打通坐擁豪宅生活尺度，各種靈活資產配置型態的詢問度，讓「遠雄琉蘊」在七期話題討論度持續升溫。

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