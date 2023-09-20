碧湖文森5優點 內科白領青睞

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內湖科技園區擁有眾多科技公司總部，龐大的就業人口是文湖線上西湖、港墘、文德、內湖、大湖公園5站「正內湖房市」的購屋主力。據台南市不動產估價師公會彙整資料發現，今年內湖上半年雖供給量縮29％，但成交行情又比去年同期再上漲4.95％，是北市少數逆漲地區，更加速對通膨議題敏感的內科白領，積極進場區內釋出稀有的剛需型產品。

今年8月正式登場的預售新案「碧湖文森」，基地位於內湖路二段82號內湖國小第一排，推出五併規劃的13～33坪、1～3房產品，是今年第三季區內唯一線上預售中小坪數產品，採邊建邊售，位於文德路上的外接待中心籌備時期就吸引在地民眾詢問，未演先轟動。

捷運、學區、公園、視野與機能，是購屋族挑地段時最想擁有5大優點，都能在「碧湖文森」一次滿足。

銷售人員指出，該案位於內湖路二段臨路，距文德站僅350公尺，有捷運宅的便利卻不用像文德路必須面對捷運高架的問題，建案正對內湖國小，享受永久棟距的同時，成長期的孩子每天也能多睡一點再出門上學，更方便父母接送與課後輔導學習。

南向戶則別透過社區花園側門無縫接軌文德一號綠帶公園，除了享受公園視野外，住戶信步綠帶就可達文德公園到文德站，散步約3分鐘就可到碧湖公園，內湖著名的737美食街走路4分鐘就到。

碧湖文德生活圈是內湖核心地段，也是南港金融園區和內科中心點，讓「碧湖文森」有超過8成預約來自正內湖5大捷運站的首購換屋，和內科南軟白領家庭，都想把握時機進場置產達到「存房抗通膨」效益。