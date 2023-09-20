利基加身 主動型台股基金俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股上櫃股票型基金績效

上半年台股AI主流股，經歷一波漲多拉回修正，國內店頭市場亦有一波震盪。法人指出，若從台股8月營收挖寶，包括真AI族群、半導體矽智財、IC設計等利基股將強勢出頭，預估9月營收不淡，10月初第三季報公布後，台股利基族群帶領，有機會出現波段行情，主動型台股基金挖寶贏面大。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，不少指標型企業8月營收優於預期，手機、PC、NB乃至於傳統伺服器族群，皆有需求回溫跡象，且從CoWoS產能、ODM時程判斷，9月AI伺服器營收將有顯著貢獻，雖然電子業整體季增幅度仍無法與過往對比，但最壞利空都早已反映，後續整體電子產業基本面往正向前進。

建議關注9月具實質業績的真AI族群，包括散熱、電源相關企業，與AI電子組裝等廠商，股價第四季有所表現，半導體IP矽智財、IC設計股也可注意，主要來自PC、NB或手機等過去低基期關係，明年營運展望樂觀，預料業績成長貢獻，低基期回溫受惠股也可追蹤。

安聯投信台股團隊認為，近期在缺乏主流帶動，台股盤勢仍大致維持區間整理格局，AI相關仍反映之前漲多、較高預期與實際數字落差帶來的波動，呈現整理格局。

短期AI伺服器仍是盤面主流，轉弱需求使半導體調整進度較慢，但AI年底前仍會是投資主軸；半導體近期反應庫存調整不如預期，及季度成長與過往平均有落差，走勢較疲弱，但相關族群評價目前已多來到合理及具吸引力的水位，且明年成長仍可期，長線投資價值浮現。

第一金投信投資長曾志峰強調，今年全球股市由成長類股帶領投資行情，資訊科技、電信服務、非必需消費等產業，表現優於防禦性產業；具高Beta、高成長與高品質的投資因子，相較低波動、動能等因子表現較為優異。

AI驅動性也使得機器人、雲端運算、網路購物等成為強勢投資主題，研判公司營運受惠趨勢性投資帶動，有機會出現明顯成長動能，進入年底及跨年度之際，傳統股票市場旺季，資金布局可望挹注股價表現，特定產業如AI相關、軍工等，第四季至明年仍有長趨勢行情可期。