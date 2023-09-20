AI持續點火 美科技股Q4看旺

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今年來美股境內外基金前十強

受惠生成式AI帶動，超大型科技公司未來三年營收成長前景可望擴大與S&P 500指數平均值的差距。投信法人表示，AI熱度延續，多個產業已開始評估AI的服務應用，仍看好美國科技族群在第四季的表現，AI族群可望繼續帶動大盤走升。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，預期愈來愈多非科技產業對AI題材有興趣，一旦應用延伸至其他產業，AI需求將會有爆發性成長。半導體方面，GPU、ASIC、高頻寬HBM記憶體生產廠商，均將受惠強勁的市場需求，AI強勁需求仍吸引市場青睞。

超大型科技股今年浴火重生，強勁的反彈是帶動年初至今美股走揚的關鍵因素，多頭趨勢有望在第四季延續下去，當前走勢進入震盪區間，其波動仍屬正常、健康循環，建議定期定額逢低加碼布局美國科技股基金，掌握新興科技帶來的潛在爆發商機。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，根據國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，受晶片需求疲軟及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，隨後半導體庫存調整結束，及高效運算、記憶體等需求增加帶動，明年可望回升15％達970億美元。受惠AI熱潮帶動，S&P 500連五季負增長後步出谷底，預估將重回正增長態勢，第四季可望達雙位數增長，帶領景氣緩步回升，AI半導體、智能車應用等長期成長領域相關科技產業可關注。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，生成式AI浪潮席捲全球，輝達上季營收比市場預期高2成，本季營收財測更比華爾街預測高28％，訂單能見度延續到明年無虞，新的運算時代已開始，樂觀的銷售展望，證明輝達從AI熱潮受益的程度，遠比市場想像的更多。先前公布上半年財報的台積電，及超微執行長蘇姿丰再次認證AI產業的重要性及未來爆發性成長力，凸顯AI長線充滿無限商機，可望帶動科技股另一波成長高潮。