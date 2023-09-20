多元債投資 掌握四大趨勢

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巴克萊美國政府與公司債指數表現

全球進入暫停升息期，依據經驗，將是投資債券極有利的環境。投信法人認為，掌握四大債券趨勢，即高利環境、疫後復甦、再生能源及醫療保健，更能有效達成投資目標。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，未來若降息，短端利率下行空間更大，在經濟大幅衰退可能性低，當以靈活的存續期間策略因應未來降息環境。建議不妨以多元債同時囊括投資等級債及非投資等級債，靈活掌握，並且布局全球，才能掌握機遇不漏接。

運用四大主題布局債券標的，掌握疫後的機會財，也是不可或缺的投資策略。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，預期聯準會升息倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現，建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，因為擁有縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益三大利多，同時滿足較低波動、較佳息收二大訴求，為現階段市場動盪下最佳財富守護者，是絕佳資金避風港。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，美國經濟強勁、聯準會維持偏鷹派的利率環境，第四季非投等科技債券指數將有好表現，但企業展望及財報優劣仍是決定第四季的贏家和輸家。

非投等債企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本，均有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽分析，通膨仍是未來6個月～12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。

目前殖利率水準及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會，但因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，精選非投資級債也有助爭取更高收益空間。