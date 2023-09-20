升息暫停期間 新興債有看頭

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市場普遍預期美國聯準會升息近尾聲，明年甚至可能降息，將激勵債市上漲行情。法人指出，過去二次停止升息，整體新興市場債皆有1成左右報酬率，新興市場企業融資管道無虞，財務體質強健，美元企業債量縮，新興企業美元債未來將有物以稀為貴的價格優勢。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，新興市場企業的財務營運持續保守，整體淨槓桿率降至1.1倍，續創近年新低，新興企業更能應對高利率環境，整體短債覆蓋率維持在1.3倍的安全穩健水平，也是近年高位。

近期美國通膨緩步下滑，升息接近尾聲，且GDP和就業數據優於預期，市場認為經濟有機會避免衰退，並關注拉丁美洲等新興市場開啟的降息循環，帶動新興市場債券上漲。操作策略上，市場偏好高息收、存續期間較短產品，新興短天期高收債長期投資價值浮現，可專注於短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低且安全標的；產業看好石油與天然氣產業、具防禦特性的通訊產業以及評價面具吸引力的消費產業。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿認為，目前基準利率維持高檔，殖利率彈升、金融情勢趨向緊縮，軟著陸機率增。經濟前景放緩但不至於衰退，經濟情勢有望支撐信用利差卻不致放太寬，這可解釋新興債利差收斂走勢，反映對景氣的正向期待。

富盛投顧總代理安盛最佳收益基金產品經理洪聖雄強調，過去一年疫情加上各國央行實施升息緊縮，導致新興市場債寫下近幾年最差的績效，後續即使聯準會還有升息可能性，但升息步伐放緩，象徵新興市場債的最壞時刻已經過去。

基本面來看，新興市場主權資產負債表仍然強於七國集團（G7），且新興市場的總體預算赤字，將在今年幾乎回到疫情前水平，財政整頓進展比成熟國家更快，因此對風險偏好較高的投資者，新興債投資價值逐漸浮現，屬低價且高息收的潛力投資標的。