刺激政策頻出 A股迎修復契機

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近期大陸政府頻繁宣布財政刺激政策，後續有望再推出更多資金入市的措施。投信法人認為，透過政府政策的積累，以及帶來邊際的變化，先前A股資本市場悲觀預期，將有望迎修復契機。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，近期陸政府繼續推出政策，三大方向包括化解債務風險、地產政策優化、活躍資本市場。A股因去年下半年基數較低，當前穩增長政策又在發力，判斷第三季企業盈利將呈現邊際改善，如果企業盈利開始回到上行趨間，就是A股重要的邊際改善的動力，後市漲升行情可期。類股操作二投資重點，一是政策受惠族群包括週期與消費，二是科技創新應用包括AI與機器人。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，第三季經濟增長、房地產、資本市場改革相關的一攬子穩增長、穩預期政策密集推出，在8月經濟資料整體表現看到超出市場預期，預計9月繼續邊際改善，政策有望持續發力。考慮政策層面正積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為已經呈現偏底部特徵，當前時點不必過於悲觀，在市場築底期保持耐心。短期仍須留意成交量變化，建議逢低留意布局機會。

景順投信強調，大陸正在從「世界工廠」向「全球替代供應鏈」轉變，因全球市場的龐大需求，有更多企業正進軍海外市場，考慮到大陸的競爭優勢，市場對其再全球化持樂觀態度；對於尋求發掘帶路股市投資機會的投資人而言，將是關鍵主題。