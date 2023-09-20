企業獲利上修 日股動能強勁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第四季日股投資是否能維持好表現，投信法人認為，日股有機會再上漲，主要是當地消費旺季，汽車產業、旅遊需求等貢獻下，都能激勵日股走勢，今年以來維持強勁上漲動能，源自景氣指標、經濟基本面獲改善，帶動日本企業獲利上修，促使日股表現相對強勁。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，根據歷史經驗，日本股票夏季表現偏弱，但第四季會逐步走強，今年也將有機會依循這個歷史規則，在秋季到年底的這段時間走強。日本企業基本面逐漸獲得改善之際，建議可伺機布局日本股票基金。

景順景順首席投資總監Daiji Ozawa分析，短期由於經濟相對較晚重新開放，及入境旅遊需求上升，日本經濟漲勢有望超過美國及歐洲。根據景順觀察，第二季入境旅客數量強勁反彈，已接近疫情前水準，隨大陸遊客回歸，截至8月10日，大陸政府已允許赴日團體旅遊，預期入境旅遊將於未來6～12個月，繼續為日本經濟活動提供支撐。

日本「春鬥」談出30年最大加薪，將自5月開始推動實質工資成長，即使疫情後報復性支出趨勢逐漸減弱，這也可於日後支撐私人消費成長，相信日本中期經濟成長潛力良好。

野村投信指出，根據日本官方網站提供的資料，實質GDP、股價和就業率等經濟指標正在相繼上升，因此政策確實有效果，3月東京證交所對其上市公司施加新的壓力，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所下市，上市企業不僅要增加淨利的同時也要改善資產負債表，要求股價淨值比（PBR）低於1的上市公司，制定具體改善計劃，隨日本官方持續治理改革，日企開始重視股東行動主義，轉向追求ROE。