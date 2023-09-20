AI、氣候、亞股 3主流法人推

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美銀美林全球基金經理人調查

9月美銀美林經理人調查報告顯示，高通膨使央行偏鷹仍是最大尾端風險，還有地緣政治風險惡化、系統性信用事件、銀行信用緊縮與全球經濟衰退，尤其大陸房地產市場風險。投信法人認為，風險仍持續浮現，相對看好AI科技股、全球氣候變遷主題股及亞股三大長線主流。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，全球減碳乃大勢所趨，預估2030年前淨零商機達4兆美元，看好自己減碳且能幫助別人減碳的企業將成為新時代贏家，投資組合採取核心價值策略，掌握全球布局網羅多元契機，加碼可受惠能源轉型的原物料股，就區域而言則是加碼歐洲及亞洲。

安盛投資管理投資組合經理劉茜指出，根據調查，ESG為導向的資產管理規模成長速度快於整體財富管理市場。其中ESG佔資產管理規模將由2021年的14.4％提升至2026年的21.5％。歐洲仍然是ESG資產管理的領先者，最佳預估情境是2026年可達25兆美元。美國的ESG資產管理規模將增加一倍以上，預估由2021年的4.5兆美元，至2026年提升至10.5兆美元。

安盛影響力投資策略透過四大評估流程挑選投資標的，即全球投資範疇、責任投資可投資範疇、影響力評估、基本面評估等。劉茜強調，影響力投資是全球性努力的方向，也就是要透過全球共識方案來解決社會與環境面的挑戰。

日盛全球抗暖化基金研究團隊預期，今年全球市場注目焦點在於美國AI熱潮，及沉寂30多年的日本股市創高，兩大投資題材，屬於中長期趨勢。投資布局聚焦潔淨能源受惠股，及中長期具成長潛力的領導公司為投資主軸，整體投資組合仍將視財報與展望表現，汰弱留強調整。