電動車概念股 投資價值節節高

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全球科技型基金績效

第二季全球已有23國電動車占新車銷量比率超過5％，較一年前的19國，新增加拿大、澳洲、西班牙、泰國和匈牙利五國，投信法人認為，凸顯電動車相關概念股值得投資。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，電動車一旦解決製造成本、充電樁普及化及車主疑慮等問題，跟進速度將會加快。此外，2030年電動車滲透率可望升至35.5％的長期趨勢，將持續支持相關個股表現。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，電動車近來股價表現強勢，全球電動車市場不只美國獨強，全球電動車族群股價飆起來，也不只有特斯拉一家獨霸，大陸新能源車至今表現令全球刮目相看。

像小鵬汽車這類大陸新能源車新創企業，目前僅在港股及美股掛牌，兩地市場制度加上交易時間，都使一般投資人較不易參與，如果投資人想掌握像小鵬這類新能源車飆股題材，不妨將投資目光鎖定於國內上市的全球電動車ETF產品上。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰強調，中長線在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷分析，從能源轉換效率以及成本角度來看，電動車都較傳統油車優異。

再者各國政府持續祭出相關政策與措施推動電動車普及，包括擴大安裝電動車充電設施、設定銷售總量目標、提供相關補貼等，皆令電動車規模經濟指日可待，相關題材如電池、充電樁、整車製造成長性也看好，將是投資布局不可忽略的板塊，且由電力所衍生出的儲能商機亦不容小覷。