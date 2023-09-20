基本面轉佳 長照REITs後勁強

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主要REITs指數表現

提供高齡住宅業務為主的美企龍頭營運表現亮眼，入住率上升讓收入大增，且對租金上漲有加乘效應，趨勢可望持續到明年，因勞動力成本下降明顯，挹注高齡住宅費用下降，有助營運效能提升，加上美國通膨持續降溫中，升息已進入尾聲，長照REITs後市可期。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，整體高齡住宅租金增長足以彌補通膨影響，由於高齡人口住房需求持續強勁，預計租金增長可維持。主要營運商預計明年營運現金流成長，也意味著開始有餘裕增加併購等投資交易，且收購活動可能增加，特別是對於繼續表現出強勁需求的醫療保健Reits，為產業面帶來利多挹注。

高齡住宅庫存增長繼續緩慢，第二季僅增加約1,100單位，是2006年以來的最低水平，不僅暗示高齡住宅長期供不應求情境，亦對長照REITs基本面提供了一定的支撐力。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國養老社區、工業、住宅需求熱絡，使得在大部分電子業面業績衰退之際，美國REITs第二季財報逆勢轉佳，財報高達65％優於市場預期，較前一季的45％高，僅12％不如市場預期，帶動高達75％的美國REITs企業上修今年獲利展望，整體市場獲利成長率上修至4.4％。

PGIM Jennison全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒認為，隨Fed緊縮政策進入尾聲，利率前景穩定後，將減輕去年以來REITs市場面臨的利率彈升壓力。統計Fed結束緊縮後一年，REITs往往能展現強勁回報，平均可繳出18.4％的雙位數報酬。

REITs有眾多產業，目前較辛苦仍是商辦REITs，電子商務因需求持續成長，帶動物流市場需求遠高於歷史平均，且無放緩跡象，疫讓物流、倉儲等REITs表現火熱。目前相對看好資料中心、醫療保健、飯店、工業、基礎設施、辦公室、住宅、零售、倉儲、林地等。