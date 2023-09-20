9月押寶多重資產 好時機

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FactSet最新調查，華爾街上修美股企業獲利展望，兩年來首見。投信法人預估，明年企業獲利轉為樂觀，股債預期看好，趁史上表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點，建議透過全球多重資產基金，優先掌握明年股債市兩頭甜行情。

新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，聯準會可能入進入升息終局之際，加上企業獲利轉趨樂觀，全球股債市低接買點隱然浮現，也提供全球多重資產基金，開始布局2024年優質資產良機。根據2006年、2018年兩次升息觸頂後相關統計，全球股市在升息觸頂3個月後平均上漲達3.99％，6個月後平均漲幅10.46％，1年後平均報酬更上看17.27％；全球債市升息觸頂3個月後上漲5.14％、6個月後上漲9.85％、1年後績效有22.6％的表現。

從歷史統計數據來看，依過去10年來全球股債市的每月報酬統計，發現9月通常為一年中表現最差月份，景氣復甦投資上車潮已啟動，趁表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點。陳世偉建議，現階段適合透過全球多重資產基金的攻守兼備特性，進場先卡位布局股債優質資產。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，預估第四季後反應獲利展望樂觀，大盤可望重拾漲勢。操作上建議股債比7比3，減持報不佳產業、與大陸關聯度高的全球型股票，增加美國價值股，可逢低回補美國科技股。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，近期美國經濟數據仍具韌性，主要受到強健的勞動市場支持，許多機構下調美國衰退的可能性。建議以美國為主的股債平衡基金為核心，搭配AI題材的科技股，同時布局美國投資等級債，未來市場一旦出現逆風環境也較能抵抗下檔風險，打造攻守兼備投資組合。