布局美投資級債 4年到期鎖高利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯準會自去年以來共升息21碼，目前聯邦基準利率處於5.25％～5.5％，隨著通膨舒緩、美國經濟數據轉佳，市場普遍認為升息尾聲指日可待。永豐投信指出，美國投資級債券殖利率來到歷史高檔時刻，對追求穩健收益的投資人來說，現在正是透過目標到期債券基金「預先鎖利」的獨特優勢，鎖住相對高息的好時機。

永豐投信最新推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」，瞄準短、中期閒置資金投資停泊需求，設定以4年為期、美國投資等級債券為主，協助投資人在下次升息循環到來前，持續掌握目前高信評債券的甜美收益機會。預計募集期間為9月25日至10月6日，投資人可向元大證券、元大銀行、永豐銀行、永豐金證券及永豐投信等銷售機構洽詢。

永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉表示，這波升息循環迄今，美國債券殖利率來到相對高水準，截至9月18日為止，彭博美國投資等級債券指數殖利率達5.81％，是金融海嘯後近15五年來高點。

觀察過去五次升息週期，從最終停止升息至下次升息循環開始，平均間隔約5.2年，若排除2006～2015年的極端值，平均時間縮短至4.1年。換言之，下波升息週期可能在4、5年後到來，現在透過4年目標到期債券策略，有利於在下波升息啟動前，持續享受相對高息機會，且隨著投組存續期逐漸下滑，標的陸續到期，整體資產價值波動度可望趨於下降，相當符合一般短中期閒置資金停泊需求。

吳如玉說，依過往經驗，升息過後債券違約風險易升高，但美國投資級債的發行企業財務體質相對佳，債券少見違約。以2008年金融海嘯為例，美國投資級債違約率最高時也不超過1％，反觀當時的美國非投資等級債券違約率將近12％，足見在經濟前景不確定性高的現階段，美國投資級債違約風險相對低的特性，有助於降低投資風險，更應作為當前優先布局標的。