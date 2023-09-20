台新投信推結合三優勢台股ETF

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國內ETF市場日益茁壯，投信業界ETF產品不斷推陳出，台新投信即將推出的「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」（代號：00936），是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股ETF，同時滿足投資人三大選股需求。長期而言，能創造優於大型股的報酬表現，據統計，2020年7月31日至2023年7月31日期間，臺灣永續高息中小型指數回測累計報酬率高達110％，大勝臺灣加權股價指數的51％及MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數的77％，「台新臺灣永續高息中小型ETF」可望為投資人發掘台股隱形冠軍，掌握中小股爆發力行情，同時採月月配息，將於10月16日盛大開募。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」追蹤「臺灣永續高息中小型股指數」，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但具備成長性高的優勢，中長期股價爆發力強，投資部位加入中小型股，成長動能更強大。目前於臺灣發行的台股ETF產品，多數以大型市值股為主，缺少以中小型股為主要訴求，因此，中小型股搭配投資人需求熱絡的永續及高息題材，可有效發揮分散配置功效，提升報酬勝率，是台股ETF的首選。

黃鈺民表示，就台股中長線來看，第三季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50％～70％，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業預估9月份庫存亦可調整完畢，法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長。雖然台股後市仍不看淡，但上半年波段漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，操作可聚焦高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。