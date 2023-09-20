五年來首檔 新利一號REITs准募

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新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託（REITs）基金於9月12日經金管會核准募集，發行金額為新臺幣50.22億元，此為國內暌違五年來，首度核准募集之不動產投資信託基金案。此次核准募集之「新利一號」不動產投資信託基金係由新光銀行擔任受託機構、台新銀行擔任安排機構，並委由怡盛集團旗下之群盛公寓大廈管理維護公司擔任不動產管理機構。

新光銀行總經理李正國表示，「新利一號」不動產投資信託基金投資標的為商用不動產及海外REITs基金，商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。投資之商用不動產除具有區位之優勢外，投資標的進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業，產業經營及租金風險分散。且承租戶亦多為耳熟能詳的大品牌，付租能力穩定。

李正國進一步表示，此次申請發行之目的，主要希望能再次活絡臺灣不動產證券化市場，並提供發起人更多元籌資管道及投資人參與不動產投資機會。新光銀行憑藉過去辦理不動產信託業務之專業與經驗，未來將善盡受託機構的角色，以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量，對基金採取主動積極管理方式，以符合基金投資人之期待，創造證券化市場、發起人、投資人三贏的局面。