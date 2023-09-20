前往主要內容
工商時報LOGO

五年來首檔 新利一號REITs准募

  • 工商時報 郭亞欣
●新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託基金，由總經理李正國（中）與群盛公寓大廈管理維護公司負責人黃俊雅（左）及台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎（右）合影。圖／新光銀行提供
●新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託基金，由總經理李正國（中）與群盛公寓大廈管理維護公司負責人黃俊雅（左）及台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎（右）合影。圖／新光銀行提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託（REITs）基金於9月12日經金管會核准募集，發行金額為新臺幣50.22億元，此為國內暌違五年來，首度核准募集之不動產投資信託基金案。此次核准募集之「新利一號」不動產投資信託基金係由新光銀行擔任受託機構、台新銀行擔任安排機構，並委由怡盛集團旗下之群盛公寓大廈管理維護公司擔任不動產管理機構。

新光銀行總經理李正國表示，「新利一號」不動產投資信託基金投資標的為商用不動產及海外REITs基金，商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。投資之商用不動產除具有區位之優勢外，投資標的進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業，產業經營及租金風險分散。且承租戶亦多為耳熟能詳的大品牌，付租能力穩定。

李正國進一步表示，此次申請發行之目的，主要希望能再次活絡臺灣不動產證券化市場，並提供發起人更多元籌資管道及投資人參與不動產投資機會。新光銀行憑藉過去辦理不動產信託業務之專業與經驗，未來將善盡受託機構的角色，以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量，對基金採取主動積極管理方式，以符合基金投資人之期待，創造證券化市場、發起人、投資人三贏的局面。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。