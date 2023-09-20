土銀都更危老服務 全方位

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隨都更危老案遍地開花，土地銀行累計已核准都更與危老貸款案逾340件、總額度突破2,300億元，堪稱金融業指標。為擴大宣傳都更危老業務，土地銀行9月16日至17日參與「第五屆危老＋都更博覽會」提供免費諮詢服務與互動遊戲，另結合樂活養老貸款、安養信託等產品打造一站式金融服務。

依內政部111年統計，我國住宅平均屋齡高達32年，其中屋齡逾30年的老屋占比為50.99％。為加速推動都更與危老重建，內政部力推「都市危險及老舊建築物加速重建條例」並設置國家住宅都更中心，提供都市更新、危老重建等整合服務，同時鼓勵金融業投入都更、危老貸款業務。

因應國家政策，土地銀行主動出擊，除積極承作「都市更新及危老建築物加速重建貸款」提升國人居住品質，另針對建築綠色融資與綠建築房貸案件提供利率或手續費優惠，擴大效益。

土地銀行指出，只要是符合「建築綠色融資」方案的都更危老案件，土銀皆適度提供利率優惠，截至今年8月底已核定34件，逾220億元建築綠色融資，鼓勵建築業者導入節能減碳環保概念，共同打造綠色新家園。而民眾在申請購屋貸款時，只要建築物為內政部認可銀級以上「綠建築標章」或「候選綠建築證書」且在有效期限內，土銀得給予手續費優惠，藉此鼓勵消費者在購屋時選擇對環境友善之綠建築，與環境共融共好。

土銀身為國營不動產專業銀行，近年持續響應政府「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」，運用「太陽光電暨儲能設備貸款」、「低碳智慧納管貸款」等綠色授信方案，戮力引導企業資金投入永續ESG領域，打造淨零碳排產業鏈的護國群山，積極參與都更博覽會擴大觸角，提供全方位、一站式金融服務，對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極角色。