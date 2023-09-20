Fun心玩 網投旅平險 花小錢放大保障

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

緊接而來的中秋、雙十連假，不少人提早安排請5天特休假，開心玩12天。但旅行中可能會有跌倒、身體不適等小意外，甚至飛航、交通事故或是然災害等意料之外的大事發生，中國人壽提醒民眾除了要懂行程規劃外，更要懂得如何保障自己。

中國人壽建議，可以在出發前一小時至「中壽網路投保e展館」旅行e館投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，除了能輕鬆享有意外身故保險金和意外失能保險金的雙重保障，還可彈性附加旅行意外傷害醫療保險、海外突發疾病醫療健康保險等保障，投保再享海外急難救助服務，無論是小資族、三五好友、夫妻情人出遊，都能幫自己的旅程保平安。

隨時走即時保，百萬保障百元有找！以打算前往日本五天的小資族吳小姐為例，她可在出發前1小時花5分鐘的時間，用手機投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，並可各附加「中國人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款10萬元」，以及「中國人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約10萬元」，僅需支付保險費新台幣（以下同）78元，平均一天約16元，就能享有最高100萬元的意外身故和意外失能保障額度，一旦旅遊期間因意外事故導致傷害，或是因除了法定傳染病以外之其他突發疾病而有住院、急診或門診的就醫需求，只要是符合保單條款規定下所支出之醫療費用皆可申請實支實付。

輕鬆投保抽，滿額再加碼！即日起至9月30日止，凡網路投保中國人壽旅行平安保險商品，立刻享有以下雙重抽獎機會，不限保費金額，均可參加「2023有e才敢大聲」抽獎活動（https://reurl.cc/119olV），有機會獲得統一集團通用電子禮券1,000元。