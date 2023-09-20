小水盟 赴九州發電公司取經

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小水盟（台灣小水力綠能產業聯盟）9月5日赴日向日本九州發電公司取經，再現勘7個小水力發電案場之一的第2號案場「重久水力發電廠」，期能了解當地在開發小水電過程中所顧慮的環節以及如何一一克服。此行由小水盟理事長洪正中帶隊，還有秘書長馬川佳以及會員森崴能源副總謝承哲及秘書龔雅卿、豐澕能環總經理蔡孟勳、興陽物流董事長曾明炘等，訪問團成員們除了驚豔更信心大增。

小水盟理事長洪正中表示，全球面臨氣候變遷議題，紛紛對達成2050淨零排放展開行動，在能源使用上也形成共識：減碳是絕對的重點之一；新再生能源的開發則是減碳的關鍵所在。台灣是否有發展小水力發電的機會？「有，而且要打入前三名。台灣是得天獨厚適合發展小水力綠能發電的國家，保守估計有10GW的綠能產業潛力，目前尚未達2GW，所以有很大的成長空間。」

為何力推開發台灣河川小水力？

他說到，台灣擁有一、兩百條河川，就五大溪流若能同時進行，將可首先開發出6GW的綠電。眼前最重要的突破關鍵，他認為，一是技術能力，二是打造好投資環境。這也是此行的目的。

洪正中觀察九州發電公司推動河川小水力發電，非常重視河川安全及環境生態保護，所以全部採用離槽發電方式，也就是採用可倒伏排砂的取水堰設施，引水到河岸的前池內停留，接著利用高壓鋼管將水重力流到接近一百公尺落差的發電站，透過水輪機及發電機設備，產生電力透過輸配電網進入電力系統。尾水最後放流進入原來河川恢復其流量，此離槽發電方式目的在保留河川的基本流量，以維護河川的原始生態，真是值得我們學習的一種河川小水力發電模式。

這次他除了獲得「有制度有系統性的來推動小水力發電」的啟示，也進一步為雙方合作建立起互信基礎。作為小水力綠能產業的推動者，小水盟今年10月27日至28日將舉辦第「第六屆小水力發電產業論壇」，也在此行當面邀請九州發電的社長赴台與會交流並達成口頭約定，屆時將邀請德國、捷克、奧地利等先進國家專家代表齊聚，期使台灣的小水力發電的投資環境逐步邁向國際化。