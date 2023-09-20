宏潤銀杏果黃金蟲草月餅 全台獨家

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月餅市場隨著大眾口味的變化需求，競爭趨向白熱化，宏潤生物科技看準消費大眾對身體養生的重視，獨樹一幟在今年中秋節推出「銀杏果黃金蟲草月餅」禮盒，其採用頂級養生健康原料，讓你和家人團圓享受美食之餘，又不會增加身體負擔。

宏潤生物科技與大漢技術學院專業烘焙教室產學合作，共同打造極致的健康養生月餅，協助偏鄉地區及小農的作物開發，為與坊間一般月餅區隔，做出差異化，訴求純素養生健康之新產品。

銀杏果黃金蟲草月餅運用花蓮在地農特產，即獨步全球的花蓮紅藜酵母，讓餅皮口感多層次，加上宏潤生技獨家專利「銀杏果黃金蟲草」，其獨特的香氣，富含對人體健康有益的成份，禮盒底蘊充滿著淡淡的迷人雅緻與健康養生。

製作團隊表示，該產品採用日本頂級低筋麵粉，外觀顏色優雅，質地細緻，口感清爽棉密，入口即化，相較於其他月餅，麵粉粉質顆粒更小、更細緻，內餡則採用花蓮在地小農特產，和銀杏果黃金蟲草組合搭配，激盪出迷人的風味氣息。

由宏潤生技獨家研發「銀杏果黃金蟲草」目前已經和多家專業機構進行多項產學合作。其中包含與花蓮慈濟醫學中心合作，調節糖尿病心臟病變與治療糖尿病腎病變、抑制抗藥性肺癌細胞、大腸癌細胞的生長及保護皮膚對抗UV防止老化等臨床試驗數據，又得到國防醫學院新型傳染病研究核心設施平台的認證。

該產品關鍵技術在於自高營養價值的銀杏果栽培蟲草，具高度創新識別度，不同一般廠商使用稻米為基質。專利技術創新，於2020年獲發明專利I687071號「用於培養蛹蟲草菌的方法」，其「蟲草素」的成份比一般野生蟲夏草的含量高，更甚傳統冬蟲夏草多倍。