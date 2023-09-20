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崑山科大赴越南 招募國際生

  • 工商時報 郭文正
●崑山科大副校長鐘俊顏（左二）代表致贈錦旗予越南台灣商會聯合總會總會長簡智明（右二）。圖／崑山科大提供
●崑山科大副校長鐘俊顏（左二）代表致贈錦旗予越南台灣商會聯合總會總會長簡智明（右二）。圖／崑山科大提供

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崑山科技大學積極配合教育部「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，強化吸引優秀國際生來台就讀與留台工作，並促進國際人才循環與交流，9月15日由行政副校長鐘俊顏帶領校內長官赴越南拜訪駐胡志明市辦事處討論擴大海外招生相關議題，同時於「越南台商聯合總會第24屆第三次理監事暨會員大會」分享國際化目標。

崑山科大積極海外招生，行政副校長鐘俊顏與國際學院馮啟宏院長、國際暨兩岸交流處吳宜芳國際長等人，一同前往越南拜會駐胡志明市辦事處教育組陳和賢組長，另外亦受到越南台商聯合總會簡智明總會長及僑務委員謝明輝邀請，於「越南台商聯合總會第24屆第三次理監事暨會員大會」中，分享如何有效達到「台越國際產學新型專班」吸引優秀國際學生來臺就學與留臺就業之計畫目標，與會貴賓包括駐越南台北經濟文化辦事處林易民公使、駐越南辦事處科技組、越南台灣事務委員會秘書長陳維海大使、王鴻薇立法委員及各越南台商分會產業界代表逾500位。

陳維海大使會後向崑山科大提到，美國總統拜登日前來越南訪問，雙邊討論的重要內容之一就是加強半導體供應鏈合作，台灣在這一領域有很多領先的企業，更期盼崑山科大展現研究量能，鏈結台南科學園區半導體相關產業一起加入此項人才培育及科研計畫，期待雙方未來共同邁進技術合作與實質交流。

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