英特爾新品加持 台廠NB鏈迎換機商機

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英特爾於創新日上宣布，即將推出的Core Ultra處理器（代號Meteor Lake），更邀請到宏碁（2353）營運長高樹國站台。Meteor Lake為首款配備NPU處理器，在PC上實現有效率的AI加速和本機推論，換言之，Meteor Lake將支援邊緣AI運算，毋須連接雲端便能在PC端實現人工智慧模型推論運算，例如圖像渲染等複雜的AI運算；隨人工智慧應用普及，將帶動新世代AI PC／NB換機需求，台廠供應鏈迎來NB換機需求。

英特爾創新日上邀請到合作夥伴宏碁，共同宣布即將推出配備Core Ultra的NB，展現全新 Acer Parallax 軟體功能運用NPU為用戶圖像增添3D外觀及感受。高樹國表示，宏碁與英特爾團隊持續合作，運用Intel Core Ultra平台開發Acer AI應用程式套件，以及透過OpenVINO工具套件和共同發展的AI資料庫，完成硬體開發。

Meteor Lake為英特爾40 年來最大的架構變革，為首款採用Foveros封裝技術的小晶片（chiplet）設計，連接四個分散的區塊（tile），包括運算、SoC、GPU 和I／O。

14代Meteor Lake架構，也首次將 NPU（神經處理單元）整合至客戶端晶片中，NPU為低功耗的專用AI引擎，提供新世代AI PC持續人工智慧運算。Meteor Lake 處理器還具有獨立的I／O區塊，可為NB提供最佳的輸入／輸出選項，支援Thunderbolt 4 和 PCIe Gen5等最新連接標準，提供最快速的資料傳輸速度。

英特爾 Core Ultra 將於今年12月14日發布，台廠供應鏈也上緊發條，包括品牌廠宏碁、華碩；另外如高速傳輸譜瑞-KY、嘉基；電源供應器台達電、光寶科；筆電電池廠新普，皆有望在AI PC換機商機帶動下迎來成長動能。