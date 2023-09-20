美股盡墨 英特爾大跌逾4％原因找到了

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聯準會展開為期二日的會議，市場普遍預估本次會議將跳過升息，但年內仍有升息可能，帶動美債殖利率揚升，華爾街股市19日開低走低，道瓊工業指數盤中最深跌逾300點，收盤前跌幅顯著收窄，但仍寫下兩周來的收盤新低，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下跌106.57點，或0.31％，收34,517.73點；標普500指數下挫9.58點，或0.22％，收4,443.95點；那斯達克指數下滑32.05點，或0.23％，收13,678.19點；費城半導體指數大跌33.446點，或0.96％，收3,459.022點。

政經方面，聯邦公開市場委員會（FOMC）於19日召開利率決策會議，根據CME的FedWatch工具，市場預期按兵不動機率達99％，而11月升息1碼的機率略為下降至28.9％。

美國政府再度面臨關門危機，太平洋投資管理公司（PIMCO）的分析師研判，倘若美國聯邦政府因撥款問題而長時間停擺，屆時政府將暫停發布經濟數據，考量到聯準會數次強調其對於數據的依賴度，因此在沒有關鍵指標的情況下，預估聯準會11月可能不會盲目升息。

在等待FOMC決策期間，美債殖利率集體上行，2年期美債殖利率最高升近5個基點至5.11％，創下7月6日以來的盤中新高；10年期美債殖利率最高漲5個基點，上逼4.37％，徘徊於2007年以來最高水平。

素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，美國經濟軟著陸正面臨四大威脅，包含過於緊縮的利率政策、經濟仍然過熱、經濟增長減緩、金融市場災難等，因此可能難以實現軟著陸。

美國汽車工人聯合會（UAW）於18日晚間宣布，若其與底特律三大汽車製造商的談判無法在22日中午前取得「重大進展」，將會擴大罷工規模。雖然美國財長葉倫認為現在判斷罷工影響仍為時過早，但此事件已使市場憂慮情緒出現上升跡象。通用汽車和福特早前已宣布解雇部分沒有參與罷工的工人，理由是罷工行動產生外溢效應（Spillover Effect）。

數據方面，美國8月新屋動工急跌11.3％至128.3萬間，低於預期的143.9萬間，寫下2020年6月以來低位，主因來自於多戶型公寓建築急降，但8月建築許可則增加6.9％至154.3萬間，高於預期144萬間。

個股方面，英特爾創新日（Intel Innovation 2023）於19日在美國聖荷西登場，會中宣布布代號Meteor Lake、採用全新命名模式的下一代消費處理器Core Ultra，將於2023年12月14日推出，Meteor Lake為首款採用Intel 4製程的處理器，也是第一款整合NPU神經處理單元的英特爾消費級處理器，能在筆電運行生成式人工智慧（AI）聊天機器人，無須借助雲端資料中心的運算能力。

不過，英特爾財務長辛瑟（David Zinsner）在活動上談到，資料中心的晶片庫存仍舊過剩，使該公司相關業務的復甦「有點延遲」，預估資料中心處理器清庫存的時間將會比個人電腦（PC）清庫存的時間更長。其悲觀看法拖累英特爾終場下挫4.34%，收在每股36.34美元。

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）堅持看漲特斯拉，她看好無人駕駛計程車平台和自動駕駛技術，認為技術突破有望讓特斯拉股價在五年內升至2500美元。特斯拉周二上漲0.46％，收在每股266.50美元。

龍頭科技股19日漲跌互見，Meta揚升2.52美元，漲幅0.83％，收報305.07美元；蘋果上漲1.10美元，漲幅0.62％，收在179.07美元：亞馬遜下滑2.35美元，跌幅1.68％，收報137.63美元；微軟挫跌0.41美元，跌幅0.12％，收報328.65美元；Google微跌0.13美元，跌幅0.09％，收在138.83美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.66美元，跌幅0.74％，收在88.17美元；日月光ADR 挫跌0.03美元，跌幅0.39％，收在7.65美元；聯電ADR下滑0.11美元，跌幅1.52％，以7.11美元作收。