雷蒙多：無證據顯示華為能量產7奈米晶片新機

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華為於8月底無預警開賣旗艦5G新機Mate 60 Pro，顯示中國晶片產業突破美國封鎖，因而引發議論。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）19日指出，目前沒有證據能證明，華為有能力大量生產配備先進晶片的智慧型手機。

華為於8月底開始販售Mate 60 Pro機型，由於華為對晶片製造隻字未提，使各國展開拆解大賽，彭博委託TechInsights拆解後證實，新機搭載的是中芯國際生產的麒麟9000S晶片，為首款採用中芯7奈米製程技術的晶片，顯示中國突破美國科技封鎖，在5G晶片技術上取得初步進展，因而在美國敲響警鐘。

雷蒙多19日出席眾議院科學委員會聽證會時指出，目前沒有任何證據表明華為可以大規模生產7奈米晶片，不過也坦言，華為新機的相關報告令她感到擔憂。

為避免華為對美國電信網路進行間諜活動、對美構成國家安全風險，美國商務部自2019年開始對華為實施出口管制，禁止美國企業在未取得許可證的情況下，向華為出口晶片設備與技術。本月稍早傳出中國晶片產業突破後，商務部曾表示，他們認為華為使用的晶片是採用美國技術所製造，因此正設法獲取更多資訊。此外，美國共和黨人士疾呼，商務部應全面封鎖華為和中芯，停止向這兩間中企出口任何技術。

在聽證會結束後，雷蒙多被問及是否會撤銷對華為和中芯的所有許可證，但她拒絕對此發表評論。