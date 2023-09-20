9／20盤前》車用＋伺服器營收2024大躍進 這檔吸睛

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台股今（9/20）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.資料流量爆發性成長，推升高速傳輸晶片需求，市場法人預期，隨滲透率提高，有助於高速傳輸IC設計公司譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）獲利。

2.英特爾搶攻AI，擘劃雲端及邊緣運算雙版圖。英特爾執行長基辛格表示，世界正經歷「世代轉移」邁向AI市場，由半導體功能擴展所推動的新經濟活動，建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產業帶來近8兆美元（約新台幣255兆元）產值。

包括晶圓代工封測台積電、日月光，IC設計瑞昱、載板廠欣興，零組件嘉澤、健策、聯亞，以及下游板卡廠技嘉、微星，與品牌廠宏碁、華碩等英特爾概念股，可望受惠。

3.英特爾、輝達及AMD搶攻生成式人工智慧商機，法人指出，進入AI新紀元之後，資料傳輸速度往800Gb／s至1.6Tb／s邁進，各家廠商如火如荼發展，其中，磊晶廠聯亞（3081）與英特爾合作多年，將為英特爾矽光子陣營最大受惠者。

法人分析，聯亞基於客戶近期積極發展AI，對於800G矽光相關產品需求強勁，在800G產品用量較400G提升之下，部分訂單能見度已達明年上半年。

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4.散熱廠泰碩（3338）預估，明年伺服器與車用兩大產品占營收比重可望上看40％，成為未來業績增長主要動能；泰碩新任董事長彭朋煌強調，未來泰碩和信音（6126）將在客戶與產品互補合作，讓泰碩從散熱領域的小弟，逐漸追上業界大哥。

5.iPhone 15即將開賣，其中高階機種Pro Max預購量最大，但估算到貨量卻很少，似乎因為搭載潛望式鏡頭，仍陷生產瓶頸；外傳蘋果緊急提高由大立光（3008）供應量，分析師表示，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20％以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。

6.大環境不景氣及華為競爭曾令外界擔心iPhone 15需求受衝擊，但摩根士丹利最新報告指出，iPhone 15預購量及出貨時間皆優於預期，可望提振蘋果股價表現。摩根士丹利將蘋果目標價設在215美元，這意味著大摩預期蘋果股價仍有兩成的上漲空間。

在美中台等地新機預購掀熱潮推動下，蘋果18日股價上漲1.69％，激勵19日台廠供應鏈股價紅通通，鴻準、嘉聯益、健鼎及欣興等大漲2％～6％，法人大敲欣興逾12億元最吸睛。

7.進入9月，受到第三季度傳統旺季拉貨需求的帶動，低價的LTPS面板已成功漲價，柔性AMOLED部分低價產品價格也將小幅上漲。特別是a-Si面板，因為中國大陸華南市場需求持續旺盛，9月價格也翻揚，中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）9月、10月營收成長動能看好。

8.美國新墨西哥州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)19日透露，新墨西哥州20日將與汽車零件廠和大、連接器鴻碩等兩家上市公司簽約，和大端出三年30億元的新墨西哥州投資設廠計畫，就近供應包括全球電動車巨擘特斯拉在內的美國車廠客戶。

9.塑膠薄膜電容廠華容（5328）自7月開始湧現急單，儘管8月之後的市況仍偏保守，但公司預期急單可望一路延續至年底，若工廠產能配置得宜，完整消化急單，整體營收不會太差，目前暫看下半年營收與上半年持平。

10.企業搶錢引爆發債熱潮。據櫃買中心統計，9月至19日，公司債發行達365.4億元，第三季公司債已爆出1,803.9億元大量，累計前三季已逾5,415億元、創史上同期次高，僅次2020年的6,316.14億元，且已超越去年全年的4,730.84億元，若第四季發債動能不變，全年將挑戰2020年史上最高的8,425億元。

國內景氣落底訊號浮現，加上台債利率逐步下滑，企業今年以來一路發債，規模直逼史上最高的2020年，9月發債步調未見放緩，發債大咖積極搶進，如聯電發債100億元，世界先進也發債60億元。

11.上市櫃公司今年現金股利領息進入最後壓軸階段，截至年底之前，還有192家股東配息陸續落袋，指標個股包括瑞昱（2379）、微星（2377）、華邦電（2344）、巨大（9921）等，合計發放現金股利金額約890億元。

12.軟體代理商零壹（3029）在既有軟體代理市場外，今年下半年再取得人工智慧相關產品代理，該公司看好雲端服務前景，第四季將進軍雲端服務市場，目前已取得三大公有雲端平台的合作及相關認證。預計雲端服務將為第四季增添新成長動能。

13.台船（2208）爭取國艦國造再傳捷報，19日發布重訊得標總金額114.28億元的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，預計第四季著手設計，按完工認列法開始認列營收，預定首艘巡護船2026年中交付，2031年底完成全案交船。法人估，此案毛利率2％以上。

14.盛群半導體宣布推出多款鋰電池電源管理MCU（6202）新產品，包括8位元OTP系列及進階版32位元系列，可滿足客戶在二輪電動車、電動工具、無線吸塵器等應用需求。

15.群創（3481）旗下子公司睿生光電（6861）耕耘工業用自動化X光檢測設備（AXI）完整方案，積極推展應用於工業、農業和半導體等三大產業。睿生總經理李志聖表示，公司要找出醫療應用之外的第二隻腳，今年AXI出貨已經有兩位數左右的台數，期望明年出貨翻倍。

16.全球半導體景氣平緩，不過外資法人近日指出，全球封測產業龍頭日月光投控（3711）對第三季營運表現符合預期，且今年以來AI需求強勁，雖然目前占營運比仍不高，但看好AI相關應用及商機於未來幾年將快速擴大，帶動明年半導體業務重回成長軌道。

17.台積電（2330）高階製程設備傳聞遞延及蘋果新一代iPhone 15系列上市等重大事件，攸關台股下半年走勢。法人認為，台積電僅是遇到傳聞亂流，看好未來發展，同時iPhone 15 Pro Max確定搭載大立光（3008）潛望式鏡頭等重要訊息下，台股將在台積電、大立光的雙王技術領先護體，帶動相關供應鏈營運。

18.半導體通路商文曄（3036）日前宣布以38億美元併購加拿大富昌電子（Future Electronics），拓展半導體通路版圖，文曄入股的日電貿（3090）同步上演慶祝行情，外資已經連續買超日電貿14個交易日，19日再擴大買超至955張。

19.昱泉國際（6169）新任總經理洪英超在7月中旬上任，隨即在暑假端出自製遊戲，也重新確定了昱泉國際重返遊戲發行的定位。受惠於G9這款電競手遊上市，昱泉8月營收也較去年同期成長逾7倍。

20.輸人不輸陣，生技股王保瑞（6472）19日董事會決議通過申請股票轉上市案，這是繼南光（1752）、美時（1795）、北極星-KY（6550）之後，又一重磅級的製藥公司申請轉上市，是否會掀起跟進風，備受關注。

21.晨暉（1271）海外市場布局報捷！19日宣布旗下ANKASCIN 568-R紅麴原料，通過埃及國家食品安全局（NFSA）認證，為晨暉插旗非洲市場打下強心針。

22.中鋼（2002）受惠於鋼價、出貨量雙增，8月終於「盈」了！自結8月營收305.5億元、月增8.3％，稅前盈餘4,210.7萬元，終結6月以來連二月虧損的低潮，累計前八月累計稅前盈餘為13.24億元。由於第四季盤價續漲，加上進入市場需求旺季，市場樂觀中鋼至年底前業績可望月月高。

23.碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467），受惠切入法國空中巴士零件供應鏈體系，預計明年第一季量產次結構件，交貨空巴，激勵近半個月來股價漲幅逾3成遭列警示股，19日公布自結7月EPS為0.61元；前七月EPS為3.8元，創同期次高。

24.網石棒辣椒（6468）終止興櫃及撤銷公開發行後，曾被散戶抗議手中股票變壁紙，該公司19日對外表示，將以每股51.7元，收購流通在外股票，並強調，台灣的遊戲營運以及後續產品發行完全不受影響。

網石棒辣椒原是興櫃公司，7月3日召開董事會，終止興櫃掛牌，以7月20日為最後交易日，爾後於8月30日召開臨時股東會，通過撤銷公開發行案，於9月11日由證期局核准，目前已屬非公開發行公司。（中性看待）

25.記憶體大廠美光即將於27日盤後公布最新財報，鑑於美光對DRAM的訂價能力提升，市場高度期待美光獲利進一步改善，預期產業最壞情況已過。

由於記憶體大廠近期積極減產，部分市場需求轉強，AI伺服器需求尤為強勁，致使DRAM報價逐漸改善。

美光財務長Mark Murphy先前透露，若供應鏈持續保持自制力、預測價格有望於2023年下半轉強。

26.測試介面廠中華精測（6510）最新56Gbps PAM4探針卡獲美系客戶驗證通過，且次世代極短探針方案112Gbps PAM4 探針卡也在近期獲客戶驗證，該公司表示，該項高速測試探針卡解決方案，已獲HPC相關晶片客戶青睞，新產品將鎖定車用及HPC市場，成為明年營運重要動能。

27.台股短期資金於周二（9/19）轉進通信網路、電子零組件等題材類股，網通的啟碁（6285）、智易（3596），以及電子零組件的燿華（2367）、健鼎（3044）、定穎投控（3715）等都逆勢上揚行情，可持續留意近期走勢。

28.統一企業集團布局台中零售市場再下一城，看準大台中百貨市場每年逾700億元的龐大商機，透過子公司太子建設旗下的太子實業，聚焦在台中人口多、卻無百貨商場的區域，積極參與市場用地BOT招商案，規劃打造區域型百貨零售商場，斬獲豐碩。

29.東元墨西哥廠正式啟用，東元董事長邱純枝表示，未來將轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場，減少長鏈風險，形成「在地銷售網路」、「區域生產工廠」的產銷模式，除了初期鎖定北美市場外，未來也會拓展中南美洲市場。

30.友嘉集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團、三鋒等國內工具機廠，參加歐洲工具機展（EMO）現場接單均有斬獲．詢單及詢價也比預期熱絡。友嘉集團旗下台灣麗偉、友嘉及眾程三家工具機廠首日接單逾10台，台中精機展出7台高階工具機全數都有買主，金額都破億元。

31.台商回流投資設廠，熱錢湧入台灣股市與房市，推升中台灣豪辦單價續攀新高。由豪宅推手聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的七期「聯聚中維大廈Kuma Tower」頂級商辦預售案，根據內政部實價網最新揭露，頂樓戶每坪單價衝破8字頭，一舉超越自家2019年落成的豪辦「聯聚中雍大廈」最高77.1萬元的單價紀錄，續創中台灣豪辦單價新高！

32.投資銀行高盛18日公布最新報告指出，儘管油價上周的周線因市場擔心供應短缺而連三紅，並創10個月新高，但對沖基金業在上周卻拋售美國能源股，為過去三周來首次發生的現象。（中性看待）

33.外資對台股忽多忽空，但投信就是愛台股，19日再買超台股37.38億元，累計連34日、首創連買破千億元新紀錄。投資專家指出，台股ETF吸睛又吸金，從小資族到企業、法人及退休基金都蜂湧搶進，最新資產規模達1.225兆元居最大功臣。

34.休旅車大戰不停歇，裕隆日產年度重磅新款休旅車NISSAN X-Trail輕油電19日正式上市，在一片烽火之中，裕日車代理總經理鐘文川宣布，新車售價較預售便宜1萬～2萬元，入手價104.9萬元起，目前接單已逾2,500張，隨著產能拉高，估年底前可交車逾5,000輛。

35.微軟ChatGPT退潮，且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，市場盛傳，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示，輝達AI晶片仍供不應求，微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望，並上修GH200晶片訂單，AI伺服器長期成長動能不變。

根據統計，今年AI伺服器出貨量大約為17萬台，2024年上看50萬台，推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台，訂單供不應求，供應鏈9～11月業績持續走高。（中性看待）

36.暌違五年，再出現不動產投資信託基金（REITs）募集，新光金子公司新光銀行擔任受託機構的「新利一號」，12日經金管會核准募集，發行金額50.22億元，將不動產收益轉為投資機會。

37.在歐洲國家積極尋找新的天然氣來源以取代俄羅斯供應下，阿爾及利亞、亞塞拜然與剛果意外成為新贏家，也加快全球能源版圖的重整速度。

38.化主動為被動。台股ETF今年新成立八檔，總檔數從45檔拉至53檔，受益人數亦突破530萬人次，今年增逾120萬人，反觀主動式台股基金今年受益人數減少1.47萬人，總受益人數降到53.6萬人，等於被動式受益人數已接近主動式的10倍。

39.華新（1605）展現擴張歐洲不銹鋼市場版圖的強烈企圖心，19日宣布，間接持股70％的子公司義大利CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊，完成收購英國Special Melted Products（SMP）100％股權。華新董事長焦佑倫表示，完成SMP收購，將引領華新正式進軍航太產業鏈。

40.臺灣指數公司編製的「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」，表彰重視永續發展、具獲利能力及市值代表性之上櫃股票績效表現，該指數權重前十高股中，有九檔為電子股，且全數為半導體族群。

依最近一期審核結果，前十大成份股依代號排序分別為穩懋、欣銓、信驊、世界、中光電、中美晶、寶雅、頎邦、環球晶及群聯。

41.三芳（1307）19日舉辦法說會，表示品牌庫存去化要到下半年，但有朝好的方向發展，下半年與去年相比，應該持平；毛利因有庫存影響，第三季或比上半年好一點，第四季雖有庫存因素，但影響不太。明年成長動能90％在運動鞋材，對新材料開發及推展仍是耕耘焦點。

42.全系列建案都採先建後售型式的永信建設（5508），上半年成屋建案市場表現優於預期，累計前八月營收36.42億元、年增75.34％，由於今年新案順銷、陸續完工入帳，永信建樂看今年業績將優於去年的41.32億元。

B.利空因子：

1.AI概念股受到微軟砍單利空出籠，19日股價全數受到波及，緯創失守百元關卡，終場下跌2.57％、收98.4元，廣達也下挫1.57％、收219元，三大法人則逆勢加碼廣達、奇鋐、英業達1,056～4,026張。

統計9月以來，AI股拉回整理，技嘉重挫25.66％，奇鋐、緯創、英業達、廣達、勤誠、光寶科、緯穎、川湖跌幅逾11.37～16.89％，僅雙鴻逆勢上揚8.04％。

2.本周是超級央行周，壽險業嚴正以待。由於美國今年仍有升息可能，台美利差恐再擴大，壽險業將可能出現三大不利，包含傳統避險成本攀升、債券難實現資本利得，亦憂心再推升美元保單解約潮。

3.聯準會展開為期二日的會議，市場普遍預估本次會議將跳過升息，但年內仍有升息可能，帶動美債殖利率揚升，華爾街股市19日開低走低，道瓊工業指數盤中最深跌逾300點，收盤前跌幅顯著收窄，但仍寫下兩周來的收盤新低，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下跌106.57點，或0.31％，收34,517.73點；標普500指數下挫9.58點，或0.22％，收4,443.95點；那斯達克指數下滑32.05點，或0.23％，收13,678.19點；費城半導體指數大跌33.446點，或0.96％，收3,459.022點。

4.經濟合作暨發展組織（OECD）19日發布最新經濟預測，將今年全球GDP成長率預測從2.7％上修至3％，主要是受到美國擴張幅度超出預期，抑制全球經濟放緩速度。而中國大陸經濟疲弱，恐成為拖累明年全球經濟的主要元凶。（中性看待）

5.根據媒體報導，美國聯準會（Fed）想帶領經濟達成軟著陸目標，正面臨三風險與四威脅。其中前者為汽車工人罷工、聯邦政府可能關門與學貸即將恢復還款。後者則是Fed維持高利率時間過久、經濟成長加速、能源價格上揚與金融市場可能爆發危機。

6.美國財政部當地時間18日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸7月連續第四個月減持美國公債136億美元，持倉規模降至8,218億美元，創2009年5月以來逾14年新低，但仍是美國第二大債主。分析指出，大陸持續出售美債，一大原因是為阻貶人民幣。

7.駭客攻擊銀行網站行動加劇，據公股銀行透露，今年約比去年同期多出一倍。公股銀強調，目前都攔截成功，但後續將升高防護等級，避免遭實質攻擊，初步統計，整體國銀網站遭駭客攻擊量，每日大大小小合計近千次，各銀行都成功阻隔，但也顯示資安的迫切性。

8.美國汽車工人聯合會（UAW）於18日晚間宣布，若其與底特律三大汽車製造商的談判無法在22日中午前取得「重大進展」，將會擴大罷工規模。雖然美國財長葉倫認為現在判斷罷工影響仍為時過早，但此事件已使市場憂慮情緒出現上升跡象。通用汽車和福特早前已宣布解雇部分沒有參與罷工的工人，理由是罷工行動產生外溢效應（Spillover Effect）。

9.經濟部19日公布下半年的公用售電業電價費率審議結果，在鞏固民生物資的前提下，下半年電價不調整，但因內需消費復甦，百貨公司、電影院、健身房、餐飲等行業，將補漲去年7月凍漲的15％調幅，預計影響880戶用電數。

10.美國8月新屋動工急跌11.3％至128.3萬間，低於預期的143.9萬間，寫下2020年6月以來低位，主因來自於多戶型公寓建築急降，但8月建築許可則增加6.9％至154.3萬間，高於預期144萬間。

11.經濟部9月底將公布離岸風電第三階段第二期選商規則，不只是風電業者，環保、漁民團體也紛紛向經濟部提出建議， 希望篩選同時具有財務與技術能力，也兼顧環境及社會議題的開發業者，保障如期提供電力，也有助促進風場與其他海域使用者和諧共存。（中性看待）

12.市場預期沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產措施至年底，和美國頁岩油產量下滑等讓人擔心供應短缺，刺激國際原油報價基準的倫敦布蘭特19日盤中再創10個月新高，紐約西德州更創14個月新高。業界大老並預估，油價上看100美元。

13.素有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）近日發布最新季報呼籲，投資人不應低估通膨持續居高不下，迫使美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）等全球主要央行將利率維持在現行高檔水平的機率。

14.全球橄欖油價格飆升至歷史新高，歸因於主要生產國西班牙遭逢嚴重乾旱，導致供應量驟減，另也導致西國食用油遭竊案例大增。

15.人民幣今年以來跌跌不休，讓本已深陷財務泥沼的大陸房企，其境外債務因人民幣貶值而增加，主要地產商的累計匯損金額近30億美元，且企業愈大、發債愈多、匯損愈多，債務壓力激增，成為人民幣貶值的最大苦主。

16.儘管大陸逐漸走出新冠疫情陰霾，但面對地緣政治和經濟放緩等挑戰，加劇在陸美企經營的悲觀情緒。上海美國商會19日公布調查顯示，僅52％受訪企業對未來五年的大陸業務前景感到樂觀，創下商會調查以來的24年來最低。

17.俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）19日表示，俄羅斯總統普丁將於10月前往北京參加第三屆「一帶一路」高峰論壇，並與中國國家主席習近平會談。帕特魯舍夫指出，在西方限制俄羅斯和中國之際，進一步深化俄中關係變得尤為重要。（中性看待）

18.繼恒大集團之後，又一家大陸地產商在美國聲請破產保護。綜合外媒19日引述法院文件報導，在港股上市的融創中國依據美國「破產法」第15章（Chapter 15），正式紐約南區法院聲請破產保護。

19.美聯準會（Fed）利率決策會登場，雖市場預料9月不升息機率較高，但多方買盤仍呈現觀望，台股19日開高走低，加上指標股AI尚未化解跌勢，權王台積電（2330）市值失守14兆元，加權指數終場下跌61點收16,636點，再度跌落月線之下。

20.重電設備大廠樂事綠能（1529）接獲台電釋出強韌電網計畫的變壓器訂單超過5億元，8月營收成長，本業獲利卻因投資夏都（2722）及致和證（5864）等檔股票股價下跌，被認列未實現金融評價損失侵蝕，每股稅前虧損近0.19元，累計前八月每股稅前盈餘0.60元。