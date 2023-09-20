新創前進國際市場重要展會 InnoVEX 2024開放線上報名

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以「Innovation Hub of Asia」為定位，亞洲年度指標新創展會InnoVEX，將在明（2024）年6月4日至6月7日於台北南港展覽館登場，共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX為新創團隊前進國際市場重要展會之一，不僅主辦單位透過世界各地駐台辦事處，積極鏈結國際新創團隊、加速器、創投與國際媒體，提升新創團隊國際曝光度，並與亞洲科技B2B大展COMPUTEX同期舉辦，可有效鏈結企業創投、商業合作、經銷通路等資源，縮短新創廠商國際落地所需時程。InnoVEX 2024已開放線上登錄報名，邀請海內外新創團隊一起迎接國際市場商機。

TCA指出，InnoVEX展會國際化程度相當高，今（2023）年有來自22國、400家新創團隊參與，吸引113個國家與地區共23,726位參觀者共同與會，並同步辦理超過60場專題論壇，以及80場以上新創發表，包括日本、法國、義大利、荷蘭、波蘭、比利時、巴西、以色列等8個國家設置國家館，而針對新創交流的InnoVEX Night Party，吸引了超過250位海內外創投代表、企業創投（CVC）、新創公司以及駐台辦事處共襄盛舉。

由於InnoVEX是台灣唯一鏈結全球ICT製造商與買主，並同時吸引國際資金、製造夥伴、市場通路、媒體資源的國際級新創展會，2023年包括經濟部中小企業處、國科會、經濟部技術處、數位部數位產業署、桃園市政府、新北市政府、台南市政府等單位，也都在展中設置主題館或專區，帶領來自台灣各地的新創團隊接軌國際市場。國發會的國家新創品牌Startup Island TAIWAN及亞洲·矽谷計畫也長久參與，並結合「Garage+遇見全球創業之星」主題館，讓海內外優秀科技新創齊聚台灣發光。

TCA表示，InnoVEX論壇在定位上，主要是針對科技創業與創新，因此會邀請在科技界具有創新地位的講者到場分享經驗。以InnoVEX 2023來說，就邀請到加拿大AI新創獨角獸Tenstorrent總經理兼副總裁 Julie Mathis來台進行演講，分享最新的生成式AI技術與應用領域。此外，針對熱門的智慧車議題，2023年也邀請到日本SUBARU工程事業部高級總經理柴田英司、台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞等歐美日車廠代表，針對新創切入C.A.S.E.趨勢（Connected聯網科技、Autonomous自動駕駛、Shared & Services共享與服務、Electric電能驅動），提出明確的車廠需求與可合作面向，讓新創能在車用電子領域快速落地。而歷年廣受海內外新創團隊關注的InnoVEX新創競賽，包括加拿大AI晶片設計新創Blumind、韓國AI晶片開發製造新創DEEPX、台灣專精工業用機器人T-Skin安全皮膚感應模組的原見精機等知名團隊獲獎，取得競賽獎金與打入國際市場的資源。

TCA指出，InnoVEX 2023論壇影片已上傳到InnoVEX的官方YouTube頻道，網址為https://www.youtube.com/c/innovex_taipei，並累計超過92萬觀看次數，吸睛度相當高。

2024年度展覽規畫將持續包括創新技術展示、國際論壇、新創發表與競賽、商談媒合、交流晚會等多元內容，因應全球產業升級與數位轉型需求，主辦單位亦將重點成立Smart Mobility、Semiconductor Application、Green Tech等主題區，提升相關領域新創團隊在國際買主前的曝光機會。第一階段報名廠商可享有早鳥價八折起的優惠，詳細資訊可至InnoVEX網站（https://innovex.computex.biz）查詢。