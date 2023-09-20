2023美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇 攜手共創臺美經濟新局

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「2023年美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇」系列活動，於9月19日在臺北國際會議中心隆重舉行，活動由經濟部國際貿易局、外貿協會及經濟部投資業務處主辦，美國在臺協會（AIT）和美國各州政府在臺辦事處（ASOA）協辦，亦是臺美夥伴關係的指標性活動，隨著臺美關係增溫，本年度更是受到雙方高度重視。

外貿協會黃志芳董事長、經濟部林全能次長、國際貿易局劉威廉副局長、美國在台協會孫曉雅處長、ASOA會長嚴樹芬都出席開幕典禮，深化臺美緊密的夥伴關係，亞歷桑納州州長Katie Hobbs及新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham也親自到場致詞。

今（2023）年來自美方的代表團，除了由Dr. Laurie Locascio率美國國家標準暨技術研究院（NIST）的資安交流團，台積電在美國設廠所在的亞利桑那州、和具備電動車供應鏈重要地位的新墨西哥州更是分別由二州州長Katie Hobbs以及Michelle Lujan Grisham親率代表團。其他還有喬治亞州、愛德華州、關島和維吉尼亞州皆派代表親臨訪臺。

緊接在開幕典禮登場的「臺美供應鏈夥伴論壇」，則邀請中華經濟研究院副執行長顏慧欣、台灣思科系統客戶服務策略總監游証硯、中華電信協理江筆及MIH電動車聯盟鄭宇翔，分享臺美企業合作的機會。

亞利桑那州州長Katie Hobbs在臺北國際會議中心接受臺灣媒體聯訪，表示期待未來會有更多與臺灣企業合作的商機。圖／陳宗慶

外貿協會董事長黃志芳於開幕致詞時表示，臺美雙方的貿易關係緊密，且為理念相通、共享價值的夥伴；甫於8月簽署的「臺美21世紀貿易倡議協定實施法案」，更為數十年來臺美雙方信任與合作的強有力證明。在全球供應鏈重組、AI大數據的潮流下，臺灣在半導體業具備的優勢，更是不可或缺的角色，透過此次的論壇和商機媒合交流，臺美將更進一步強化彼此的經濟合作關係。

經濟部林全能次長在致詞中強調，臺海議題雖是全球安全與國際繁榮的焦點，但隨著國際大型企業如應材、ASML、默克持續投資臺灣的狀況，顯示外商對於我國市場仍是具備信心，臺灣確實為全球供應鏈值得信賴的夥伴。

新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham在臺北國際會議中心接受臺灣媒體聯訪，表示新墨西哥州的經濟多元性，並持續優化教育體系，打造宜居的生活環境。圖／陳宗慶

美國在台協會處長孫曉雅強調，臺美雙向在半導體、電動車和5G產業的投資，有助於提升雙方的就業和經濟成長，也增進文化交流和創業機會。而美國國家標準暨技術研究院（NIST）Dr. Laurie Locascio則強調，臺美合作可聚焦在半導體、電動車、新一代通訊技術、永續能源和資安五大關鍵領域，本次更率領13家資安相關企業訪臺，期待就資安領域與我國業者交流。

亞利桑那州州長Katie Hobbs表示，亞利桑那州受益於臺灣半導體供應鏈的投資，且期待未來會有更多與臺灣企業合作的商機。

新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham則強調新墨西哥州的經濟多元性，產業發展亦聚焦於綠能（氫能）、航太、智慧製造、EV、資安，甚至觀光等領域的投資，並持續優化教育體系，打造宜居的生活環境。

經濟研究院副執行長顏慧欣在論壇中表示，「臺美21世紀貿易倡議」是臺灣在美國心中的轉捩點，也是臺美FTA拼圖的第一步，透過兩國夥伴對話與投資合作架構，建立架接加入印太經濟架構（IPEF）的基礎；台灣思科系統的客戶服務策略總監游証硯提到近年資安威脅頻繁，採用零信任架構並建立有效的應變系統來提高供應鏈的安全性；中華電信協理江筆則分享行動5G的發展與特性，並舉出實際5G發展出創新的智慧應用服務實際案例，來推動企業數位轉型；MIH電動車聯盟鄭宇翔表示MIH不僅僅是造車，而是致力於創造多元生活方式。透過人工智慧與自動駕駛等技術，來計劃實現未來的共享、健康照護、數位醫療、休閒娛樂等應用。

外貿協會表示，2022年美國為我國第二大貿易夥伴、我國則為美國第9大貿易夥伴，雙方貿易關係緊密，今（2023）年1至8月我國對美國出口458.4億美元，為我第2大出口國。相信全球通膨緩解、終端市場需求恢復正常之後，透過積極布局供應鏈，將為雙方拓展商機的重要契機，亦歡迎我商可多利用貿協平臺，搜尋更多不同的商機活動以開拓外銷之路。例如，今年的美國商機日共邀請18家美國買主對臺採購，採購品項涵蓋電子零組件、五金手工具、汽車零配件、IoT等產品，重要買主包括美國伺服器大廠Super Micro Computer和全球最大的 HVAC系統製造商Daikin Comfort Technologies N.A.皆來臺洽談，我商亦超過200家業者與會，包括光寶科技、仁寶電腦、漢翔航空工業、明泰科技、泰金寶電通、廣積科技、東元電機、信邦電子、佳必琪和旭隼科技等臺灣上市櫃公司皆參加與美商的一對一洽談。