台塑網深耕信用狀線上辦 省時省力又安心

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數位轉型儼然是各個產業未來必然的趨勢，台塑企業近十年不斷的將紙本作業數位優化，其中尤以提升企業經營效率更是改善的首要目標。

台塑企業有數以萬計的客戶，往往透過信用狀交易來確保雙方權益，對於傳統紙本信用狀耗時耗力又容易產生疏失的缺點，旗下台塑網科技研發出信用狀數位整合平台，省時省力又省成本，同時減少失誤並提升資金周轉率，成功奪得2023年金漾獎創新商模組季軍。

人工檢核耗時又高風險

過去傳統信用狀仰賴人工，容易產生交易風險不易控管、資金流動遲滯、人工檢核失誤及增加營運潛藏風險等問題，專案資深顧問涂嘉宗說明，在收狀過程中紙本信用狀因各家銀行格式不同，企業可能因特別指示條款未檢視出不利於企業條件，對企業營運產生潛在風險。申請押匯時，必須印出幾十張到上百張的發票，經過人工檢核後送交銀行審核，進度不易掌握。若銀行審核發現押匯文件瑕疵拒絕放款，企業無法及時取得押匯款項將造成資金流動遲滯問題。

傳透的紙本信用狀透過人工遞送，管理人員收狀後將資料輸入至ERP完成授信。過程中耗時耗力且存在人為失誤風險，信用狀數位整合平台的出現，與企業ERP進行整合，將原先需要三到五個工作天的流程，縮短成只要三十分鐘即可完成。資安方面，信用狀平台資料交換中心建置於國家級雲端管理中心，以SSL憑證加密傳輸、IP鎖定及電子憑證加驗簽確保資料不可否認性，透過高安全、高標準的傳輸模式，不僅大幅降低失誤率，也不必擔心資料外洩的問題。

此外，涂嘉宗點出信用狀數位整合平台最大特色，就是運用台塑企業管理精神，彙總業務部門過往最常發生之信用狀瑕疵經驗，定義出23項信用狀檢核標準，平台也運用智能辨識技術，全面檢核特別條款；此外，押匯發票資料自動自ERP取得，快速彙總押匯資訊。經過平台檢核，確認符合特別指示條款後再傳送銀行審核，降低銀行押匯審核瑕疵率，加快押匯款項入帳時間，協助企業提升營運動能。目前已成功導入至台塑、南亞、台化、塑化、奇美實業等國內指標企業，合作銀行包含彰銀、華南、兆豐、一銀等8家銀行，預計2024年底增加至15家。

23項標準 檢核零死角

信用狀數位整合平台改變了信用狀的作業流程，實現全程無紙化。以製造業客戶為例，每年減少720公斤碳排量及快遞費用20萬元，協助客戶踏上減碳之路，台塑網科技也期許2024增加更多綠色金融服務。此次榮獲金漾獎創新商模組季軍，涂嘉宗希望能藉此讓更多台灣的企業能夠知道信用狀數位整合平台的優勢及效益，吸引企業加入信用狀數位化的行列。