臺灣館疫後重返大馬食品展 搶攻健康與潮流食品商機

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兩年一度的「2023馬來西亞國際食品展（FHM 2023）」於9月19日開展，此為疫後首度回歸實體展，經濟部國際貿易局及外貿協會籌組臺灣館，帶領8家優質食品業者進軍吉隆坡，展出臺灣知名、多元豐富產品，包含奶茶、植物肉乾、醬料、冷凍水果、果醋、麵食、糖果、乾燥海參等，預期在四天展期中，以不同類型的美味與高品質吸引當地買主，發展臺馬合作商機。

馬來西亞是臺灣農產食品第11大出口市場，也是新南向指標市場之一，馬國食品銷售通路多元，產品推陳出新；另因馬國政府的政策帶動當地健康飲食偏好趨勢，健康與機能性食品在當地越來越受矚目，本次本館參展業者中，弘陽持續推廣植物肉乾及冷凍蔬食，綠園牧場首次於大馬市場推廣冷凍果汁及冷凍水果，而勁揚則呈現用天然水果、茶及咖啡自然發酵而成的果醋品，都掌握了當地注重健康的市場商機。另外，馬來西亞零售通路消費習慣改變，便利食品也是未來一個趨勢走向，本館展出業者中，上智提供各種款式及口味的方便拌麵，知名的石城沖泡奶茶方便又美味，金福華展出多種類調理醬料，菓風推出新品素食水果軟糖、純果汁軟糖等，預期將透過本次展覽吸引當地消費者。

本屆臺灣館一開展即人潮絡繹不絕，許多馬來西亞重要買主，包含超市通路業者、食品進口商、餐飲通路商等來訪臺灣館了解各式不同的臺灣食品，認為臺灣的特色產品很有市場潛力，例如馬來西亞知名食品公司Kawan Food Berhad、烘焙業具卓越聲譽的TK Bakery等，還有來自新加坡知名餐飲集團Paradise Group對臺灣館展出的產品極感興趣，該集團為擴大餐飲業務需尋找高品質的甜品，與參展業者菓風及綠園針對未來在餐廳推出多樣化甜點的合作機會深入洽談；另大馬老品牌肉乾廠商對弘揚本次推廣重點vegan seafood產品很滿意，除未來於餐飲通路上架之外，也討論未來可合作開發新產品。

參展商表示馬來西亞因有華人市場，臺灣食品接受度高，透過當地進口代理商可較快速順利打開市場，搭配節慶如馬來人開齋節、華人新年及中秋節慶活動增加產品曝光度，本次參展希望能認識合適的通路商或代理商。其中，弘陽及石城的產品去年疫情期間曾經以樣品展示參加過馬來西亞的展覽，測試當地市場，受到買主高詢問度，本年度實際參展持續加強推廣，把握宣傳熱度及拓展商機。

外貿協會每年持續協助業者透過國際展覽、洽談會媒合國際買主，促進各國商機。此外，海外行銷輔導案開放申請到10月底，歡迎業者把握機會報名，運用資源在國外通路辦理活動行銷臺灣食品。