觀望Fed今年是否再升息 台股持續整理

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【中央社記者潘智義台北20日電】投資人預期美國聯準會（Fed）這次會議將按兵不動，但擔心11月將再次升息，美股收黑。法人認為，聯準會態度未明前，投資人觀望，台股將受美股走勢影響。

美東時間19日道瓊工業指數下跌106.57點或0.31%，收34517.73點；標準普爾指數下挫9.58點或0.22%，收4443.95點；那斯達克指數下滑32.05點或0.23%，收13678.19點；費城半導體指數下跌33.446點或0.96%，收3459.022點。

台股19日收在16636.32點，下跌61.92點，跌幅0.37%，成交值新台幣2783.91億元，加計盤後交易為2835.27億元。

法人認為，Fed利率會議後對11月是否升息的看法，將是左右股市後續表現關鍵，聯準會尚未對11月是否升息表態前，市場觀望氣氛濃厚。

電纜及不銹鋼廠華新麗華19日宣布，旗下間接持股70%的子公司Cogne Accial Speciali S.p.A（CAS）以1.42億英鎊，完成收購英商Special Melted Products（SMP）100%股權。

中鋼19日公告8月自結合併盈餘，受惠銷售數量增加及毛利上升，8月轉虧為盈，稅前淨利4210萬元，前8月稅前淨利13.24億元，年減96%。

台船19日發布重大訊息公告，得標海洋委員會海巡署艦隊分署6艘高緯度遠洋巡護船的設計建造統包案，契約金額約114.28億元，預計2031年底完成全案交船，最快明年上半年開始按進度陸續認列營收。