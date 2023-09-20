美關門危機逼近 分析師估影響Fed 11月決策

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美國參眾兩黨在預算問題上纏鬥不休，使聯邦政府再度面臨關門危機。太平洋投資管理公司（PIMCO）最新報告指出，美國政府有可能在本月底進入全面且長時間的停擺，進而使聯準會不願在11月的會議上升息。

美國2023財政年度即將於9月底畫下句號，並接著步入2024財年，然而新財年的預算案依舊卡關，若國會屆時無法通過新預算，除了攸關人民生命與財產安全（如飛航管制、美國郵政、軍事國安）的資金外，大多數美國政府項目的資金都會於9月30日到期，屆時大量政府職能將被關閉。

美銀分析師朱諾（Stephen Juneau）早前在報告中點出，如果聯邦政府關門，每周將使GDP成長損失0.1個百分點；高盛則預估，政府關門期間，每周對GDP增速造成的影響達到0.2個百分點。

PIMCO公共政策主管坎特莉爾（Libby Cantrill）19日指出，考量到眾議院共和黨內部意見分歧，倘若聯邦政府關門，可能沒有重新開啟的「催化劑」。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周一向媒體表示，他會在本周內提出兩項支出法案，其中包括一項31天的權宜支出議案，要讓政府維持開門直到10月31日，不過附帶條件是國防部和退伍軍人事務部的機構減少支出8％以上。

坎特莉爾早前曾表示，在新冠肺炎肆虐期間，政府推出大規模財政刺激計畫，時間推進至今，共和黨和一些溫和的民主黨人士已將目光轉向政府赤字，因此國會不太可能迅速通過支出法案。

在聯邦政府停擺期間，政府機構將會停止收集和發布GDP、失業數據和通膨數據等關鍵指標，將進而影響聯準會衡量經濟表現的方式。有鑑於聯準會數度強調其仰賴數據來做出決策，預料在經濟指標不足的情況下，聯準會11月不會盲目做出決定。

坎特莉爾補充到，於此同時，美國恢復學生貸款支付、汽車工人罷工、汽油價格上漲等種種因素，都會形成對美國經濟的衝擊。