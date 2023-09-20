0920群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國軟著陸聲音越來越大，但有那麼簡單嗎?

2.今夜FOMC會議，遇到最近油價漲翻天!

（A）美國財政部長珍妮特·耶倫稱，近期石油價格上漲不受歡迎，但最終油價將會企穩，另外美國經濟仍保持在實現軟著陸的軌道之上。

（B）強勁成長、油價上漲為聯準會軟著陸帶來風險-NickTimiraos在1990年、2001年和2007年經濟衰退前夕，許多華爾街經濟學家宣稱美國即將實現軟著陸這個目標面臨四個威脅：聯準會維持利率過高的時間過長、經濟成長加速、能源價格上漲或金融危機爆發。

（C）OECD調降明年經濟成長OECD預估今年全球經濟成長率為3%，2024年將下降到2.7%，下修歐元區今、明兩年的成長預估，美國今年成長2.2%，但2024年將降到1.3%；中國大陸明年成長率將低於5%。

（D）美國新屋開工數降至2020年以來最低點而許可數量則上升周二公佈的官方數據顯示，上個月住宅開工數量下降了11.3%至128萬套，降至2020年6月以來的最低水平，凸顯了居民負擔能力下降造成的衝擊。預示未來建設情況的許可申請則是年增３.3％上升至154萬套，創下近一年來的最高紀錄。

（E）美國汽車工會威脅將擴大罷工規模美國汽車工人聯合會(UAW)表示，如果與底特律三大汽車製造商的談判無法取得「重大進展」，周五中午將擴大罷工規模。全面罷工恐影響單季GDP。

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