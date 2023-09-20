憲法訴訟後沒收新制再檢討 論者建議重新檢視適用要件

在民國104年12月底立法通過，號稱全面革新我國百餘年來刑法沒收法制的新制度，本於「任何人都不得保有犯罪所得」、「徹底剝奪犯罪所得以杜絕犯罪」意旨，希望實現人民有感的司法正義。但針對沒收新制中，沒收之定性及從新原則是否背離法律不溯及既往原則，始終有未解之疑義，釋憲後亦然。由當代法律雜誌主辦的「犯罪所得及中性成本研討會」研討會於9月15日登場，會中國內知名法學界學者認為「犯罪所得沒收的性質」不明，以及「犯罪所得沒收的計算」標準不一，是國內沒收最大核心問題所在。

吳燦：沒收實際執行狀況有待檢視

「大法官不無可能是受限於『個案』，所以幾乎只環繞在刑法第2條的立法理由兜鑽。」前最高法院院長吳燦院長說，關於沒收新制之疑義，在大法官作出憲判18號判決之後，相關的問題還是沒有真正解決，還是需要透過實務運作上逐一釐清。沒收新制，依實體法而言，除了增加第3人沒收外，關於犯罪行為人之犯罪所得沒收，並沒作很大的更動，除了把原來條文的裁量沒收之「得」改成「應」沒收，另外就是增加一個過苛條款的調節。雖然只有一個字的修正，卻增加了法官審判實務工作上極大的負擔，而且就沒收程序，檢察官幾乎等於是一個旁觀者，很少參與。憲判18於行言詞辯論時，媒體引用法務部資料，指出沒收金額高達1271餘億元，但遭聲請釋憲的法官質疑這是判決主文的金額，還是實際執行入庫的金額。宣判翌日，也有媒體報導「沒收新制發威 追回1392億犯罪所得」。號稱百年變革的沒收新制，如果發威所謂追回1392億的不法所得，僅是法院裁判書的天價，而在偵查階段欠缺有效的保全扣押時，會不會淪為「竹籃打水」一場空，只剩下裁判書一本﹖他呼籲，法務部不該打迷糊仗，應實際對外說明，新制施行到現在到底幫國庫要了多少錢，究竟幫被害人要回多少正義。

廖義銘：對第三人沒收應更加審慎

犯罪所得沒收在法律的運用上，該如何計算，怎樣能夠真正對被害人，或對國庫能夠產生真正效益及公平，才真正影響到整個司法體制，是否能夠實現正義公平的關鍵。當代法律雜誌總編輯／高雄大學法學院教授廖義銘說，包括中興電工因雲豹案被沒收了20億，前立法委員文楊文欣等因為參與台中黎明重劃區案，被沒收將近200億，這麼一大筆數字究竟會對於所謂的善意第3人，或其他人相關人會產生哪些直接或間接的影響值得關注。他認為，沒收新制以及沒收中性成本該怎麼樣去計算，用傳統的法學的方法，是不太可能找出答案的。只能透過立法論，更務實的去考慮沒收成本，沒收制度應有的性質是什麼。對於國家對於社會及案件相關人，該產生什麼樣的功能，還有計算的方法，各造應有的舉證責任，如何去提出，更重要的是在沒收這個制度裡面，沒收的這些這些機能，該怎麼樣去計算，都需要在立法過程裡面，有更深入的討論。

林書楷：沒收犯罪成本就是「懲罰」，不應任意溯及既往

「沒收新制因應要將拉法葉艦案9億多美金的一個不法佣金的犯罪所得回歸國庫，將原本舊法不能沒收的變成可以沒收，而讓新制回溯適用於20年前的舊案，立法時本就有諸多爭議。」東吳大學法學院副教授林書楷說，即使之後憲法法庭111年憲判字18號判決認為犯罪所得沒收不具備刑罰或類似刑罰的性質，因此採從新原則賦予某種程度溯及既往的效果，並無牴觸憲法罪刑法定原則，直接肯認其合憲性的效力，但還是做了一個合憲性的限縮，限縮在只有採取了相對總額原則的範圍內才不違憲。但總額原則就是不扣除犯罪的一個行為成本，會連行為人自己拿出來支出的行為成本一併沒收，這絕對無法用不當得利或者是恢復合法財產秩序來做合理的解釋。以炒股失利案為例，若採總額原則，行為人自己拿出來買股票炒股的成本概念上可能會一併被全部沒收，這會造成沒收過苛的不合理結果。總額原則背後的真相，就是不可以讓犯罪人保有最低限度的犯罪成本，實質上就是一種對犯罪的懲罰，也因此刑法才會規定有「過苛調節條款」，既然具有刑罰色彩，就應該受到罪刑法定原則的拘束。把犯罪所得沒收定性為不當得利的衡平措施，又規定過苛調節的條款，本身就是一種概念上的矛盾。除非犯罪所得沒收侷限在因犯罪所增加的財產利得，於此範圍內，適用從新原則在法理上可以接受。但若採總額原則，即使是相對總額原則也一樣，本質上就是一種懲罰，一種類似刑罰的刑事制裁，應受到罪刑法定原則的拘束。他建議對從新原則的適用，作必要的合憲性限縮，將其限縮在不帶刑罰成分的一個沒收，除了因不法行為所獲取或增加的財產利益外，不該適用從新原則溯及既往，以符合罪刑法定原則的精神。

黃士軒：憲判18號後，仍有重新分析沒收基本性質之必要

犯罪所得成本及中性成本及沒收在性質上究竟為何？政治大學法學院黃士軒說，憲判字第18號贊成立法者的意見，沒收不帶有刑罰的色彩，也不是保安處分，而是以外的第三種法律效果，變成沒收溯及既往的條款也就沒有問題的。然而，沒有明確指出可與刑罰區別，且又能與保安處分區別的第三種法律效果的獨立性質以前，這樣的立法理由引發了憲法上爭議，到了憲法法庭，卻又將與立法理由類似的理由重申一次，根本無法解決任何問題。從理論的觀點，應說明犯罪所得沒收若有別於刑罰及保安處分，獨立的性質該為何，如何作一個區別，而不是僅宣稱「準不當得利衡平措施」，並以此循環論證。

立法理由當時講的很明確的說想要達到任何人都不可以因為犯罪取得利益，有效打擊犯罪，回復財產秩序。然而，我國在犯罪所得沒收實務運作上採取總額的原則，即使是所謂的「相對」基總額原則，本上仍會讓制度本身帶有刑罰的色彩。例如，其典型案例，就是使用賄賂的方式取得工程標案，然後再執行之後取得工程標案一定的款項，而這種情形中，沒收的時候，會將工程中另外締約所生的必要費用扣除。然而，這種因為其他法律原因所生費用的扣除，僅意味著與先前的犯罪無關的費用，不能被算入沒收範圍，但是，與犯罪無關連性的客體不被沒收僅是當然之理，若是除此之外沒有舉出其他與犯罪行為有關連卻不必沒收的「相對化」之處，那麼「相對」總額原則其實原原本本就是總額原則。

並且，從實務運用中可知，犯罪所得的概念有可能影響量刑輕重。然而若與跟刑沒有關係，為何犯罪所得多寡為何會影響量刑輕重？並且更為根本的問題，不讓行為人保有犯罪所得或獲利，如非因其所為值得非難，為何要給予其這樣的不利益？實質上犯罪所得沒收如果也具有因為非難所以給予不利益的構造，與刑罰的差異又在哪裡？甚至，若是考慮到我國除了沒收，還有追徵的制度，在追徵時，事實上就是從行為人的固有財產中取得金錢來滿足追徵，此種情形下，犯罪所得的沒收與罰金刑不也有即為相似的內容？因此，與其繼續堅持但是卻無法說明沒收究竟有如何的第三種性質，不如不如大方承認其實沒收其實有仍然只有兩種（作為刑罰的沒收與作為保安處分的沒收），應該要個別的來思考其的性質並以此出發重新解釋我國的規定會比較好。

陳誌泓：應從寬解釋「已發還被害人條款」及「過苛條款」

「沒收相關法制的修法，導致參加政府採購法的廠商要非常的注意，因為任何的履約環節一旦被認為有刑法上的問題，不管情節輕重，整個標案酬金連本帶利都可能被認為是要沒收，顯然並不合理。」萬國法律事務所合夥律師陳誌泓以今年7月份台中重劃區背信罪案件沒收了200億元，及中興電雲豹裝甲車案被沒收20億元為例說明，包含過程之中的利潤599萬元跟整個成本7000餘萬元通通被沒收。最重要的是，這樣案子都可能是不得上訴三審的案件，無法上訴三審讓最高法院檢視，因為最高法院認為再審範圍限於罪名的更動，而沒收本身不是罪名，所以沒有再審的可能性，只剩下非常上訴的救濟管道，這是對被沒收的行為人或第三人來說，都是不合理的。

「刑法沒收新制，並沒有規定說明沒收該如何計算，包含中性成本等都是實務上創造出來的。」他建議法院一定必須要作合憲性的限縮，沒收制度的目的是為了要恢復合法財產秩序，不是要徹底剝奪行為人或第三人的財產，那應將「沒收封鎖條款」也就是已發還被害人條款，及過苛調節條款擴大且妥善地去運用，另外沾染不法而不能扣除的成本都必須要限縮從嚴解釋，這才有辦法符合回復合法財產秩序的制度目的。例如今年八月作成的最高法院111年度臺上字4003號刑事判決，法院就已經沾染不法的成本，仍然使用過苛條款來扣除正常品質及瑕疵品質的價差，以避免過度沒收，這樣才符合回復合法財產秩序的角度，也才更符合民法所規定物之瑕疵擔保裡面的減少價金，或是政府採購法的減價收受相關的法理。畢竟不是所有違法違規的事情，就必須要把連本帶利通通吐出來，否則會過度侵害了人民的權利，反而破壞了整個民法規定的財產秩序。

張明偉：不同犯罪類型仍有不同沒收標準，應回歸不當得利為標準

關於犯罪所得的計算，到底應該用什麼樣子的觀點，來加以理解？輔仁大學法學院教授張明偉說，2015年沒收法制的修正，其根源要追溯到1988年維也納公約的相關的規定，舉凡無體財產權、財產的轉變形式，以及非善意第3人的財產都是可以沒收的範圍；巴勒莫公約跟梅里達公約，其實也都遵循著這樣的內容。我國修法彷效德國法，藉二階段判斷，第一個階段判斷是不是利得，第二個階段是判斷是不是成本，從這兩個角度去探討沒收的範圍，採取總額沒收原則。對於判沒收的判斷爭議，則為認為利得成立的範圍，應該採取嚴格證明法則，但扣除的範圍，採取自由證明法則。我國法上要沒收的對象除了犯罪所得以外，還包含違法行為的所得，以及財產上利息跟孳息所得，都應該要沒收。但是跟犯罪沒有必然關聯的沒收，與犯罪有關的沒收，是否應該要採取同一標準？這種區分是否有辦法做到，是一個比較大的問題。我國修法以後，由於認為沒收已經不是一種刑事處罰，故沒收好像只剩下民事沒收，沒有刑事沒收了；但在實質認定下，好像很難保證沒有刑事沒收。張明偉說，我國的問題來自於主要是因為立法內容太抽象，而且立法上沒有任何限縮適用的判斷標準；而以沾染不法作為標準，昰否可算是一種過苛條款的適用，是可以去探討的一個問題，若成本或支出與犯罪有關，當然可以作為一個沒收的標的，但無辜的第3人權利應該加以保護。若從我國立法理由及公約角度來看，在計算不當得利及沒收的範圍的時候，應該可以參考以不當得利範圍為基準。

「新法把犯罪所得沒收定位為準不當得利的衡平措施，採納了總額原則來認定犯罪所得範圍，卻無法直接從法條的文字看出，要如何認定違法犯罪所得，需要靠實務跟學說去補充。」台灣大學法律學院教授薛智仁說，目前我國以因果關聯性來做認定直接利得標準，確認其在於沾染不法的範圍。如果交易本身是法所禁止的行為，沾染不法範圍及於全部犯罪所得，若本身不是，只是取得的方法違法，沾染不法範圍則僅限於因不法取得的獲利部分，而非全部的利益，這個主張在許多最高法院最後判決當中，不斷地被引用，但是這樣有可能會導致直接利得的範圍無限延伸。若此非相對總額原則的本意，就要明確所謂因果關聯性究竟為何，確認沾染不法的範圍。目前最高法院的區分標準，是看是交易本身是否為法所禁止，還是說交易本身合法，只不過取得的方式違法。但這種方式，只可以說明像販毒等少數很明確的案例，其他案例區分標準之運用卻不清楚，同一個案例可以有不同看法，像是萬花筒一樣，相對之總額原則在實務的操作底下，幾乎是絕對總額原則。更何況最高法院其實也沒有貫徹相對總額原則，以108年台上第4849號的大法庭裁定為例，若採取的是相對總額原則，在內線交易的犯罪所得認定上，應該採取的是關聯所得法，絕對不是實際所得法，也不是擬制所得法，由此可見最高法院此自相矛盾之處。他認為，犯罪所得的判斷標準，應該端看依據系爭犯罪構成要件的規範目的，禁止行為人或第3人取得的財產利益到底是什麼，這個財產利益必須要反映出系爭犯罪的不法內涵。

薛智仁：應以犯罪構成要件規範禁止目的禁止的財產利益判斷沒收

憲判字18號判決說明，若採相對總額原則，扣除掉中性成本就不違憲，也說明沒收不是刑罰。臺大法律學院謝煜偉說，修法時立法理由已經明確的說是「不問成本、利潤，均應沒收」，是否真的能透過一種限縮解釋的方式，就要說是相對總額原則？且修法初期仍有許多案例是採取絕對總額原則的方式來進行判決，依照大法官的想法，恐怕是有違憲疑慮？這個其實是很值得去斟酌的問題。此外採取二階段的判斷，先看是否有直接因果關係，判斷是否屬於利得的範圍，然後再根據是否沾染不法，要不要扣除必要成本，去劃定犯罪利得最後的沒收範圍，可是中性成本的計算，不同案例類型，僅管情節類似，有不同結果，界線在哪裡，一直都會有一些疑問。此外，刑事訴訟法第473條，要成功求償的機會是非常的低，應該要盡可能透過一些訴訟指揮，或者是在執行檢察官的階段，充分的考慮到被害人財產利益的回復，而非一味地高舉任何人不得保有犯罪不法所得的大旗，來跟被害人爭利，也不應該將增加國庫收入作為沒收制度合理化依據的其中一項訴求。應想盡辦法，把看得到可以扣除掉的成本，都盡量的扣除，才不會有可能陷入違憲的危險。僅管淨額原則可能會造成實際認定上的困難，但相對總額原則，也不該是變色龍，高興扣多少就多少，若當事人已經具體主張某一些成本費用，認定上應盡可能將其扣除。就算前階段，沒有辦法扣除中性成本，也應該要在過苛調節條款中，從恢復財產歸屬狀態的必要舉措的精神去發想，盡可能善用那個「欠缺刑法上之重要性」的類型，去擴張過苛條款的適用。

謝煜偉：中性成本認定不妥，應關注是否已合法發還被害人

我國憲法法庭判決確認沒收新制係採相對總額原則。但另提出中性成本之觀念，此與司法實務上就相對總額原則與所謂兩階段計算法是否一致，如果不一致，如何調和？臺灣法律人雜誌林坤賢說，憲法法庭判決指出，支出與犯罪無直接相關即為中性成本，但所謂之直接相關，是否應從嚴解釋？如果是毒品等社會輿論的觀點認為全部不能扣除，固無疑慮，但某些不法客體它並不如毒品，且不法的態樣多，強度也不同，又該如何適用沒收之範圍。以政府採購法等合約執行而言，如果非法得標，不法在於締約階段，履約階段並無不法，應予扣除履約所需支付之材料費等，而被認定得以扣除之中性成本，但若係屬履約階段，如果只是其中一包涉及不法，是否亦使其他分包沾染不法，以中興電工案件為例，不法性究竟是因為那是關鍵零組件，還是要保護國防自主的所謂國家法益，使一部之不法沾染其他部份視為全部不法，果真如此，以後公共工程的採購合約，只要有一部分的發包不法，那個不法的沾染性就有可能及於全部而使沒收範圍等同於合約承攬價金的全部範圍。

林坤賢：一概從嚴沒收利益未必有利經濟發展

如果當初立法本意就是要恢復憲法法庭所指「原來合法財產的秩序」，或「維護固有財產目的」，是不是就不應該過度擴張。大法官定性其非刑罰的性質，其適用結果卻比刑罰還更狠，民事上尚有違約金過高可以酌減，並可做為上訴之理由，但沒收不是屬於刑罰，連再審機會都沒有，只剩下非常上訴。另，兩階段計算方法充滿著不確定法律概念，那些是屬於有無利得，得以扣除中性成本，它的認定原則可能流於各自解讀，而變為沒有原則，對法治及經濟的發展都不是好事，且實務的見解形成，需要冗長的時間才能經由許多不同個案的累積，展現所謂的相對總額原則之適用，但這樣恐怕曠日費時，最好的方式，建議仍是透過修法，直接把它講清楚。